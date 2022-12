Es criminal dejar a migrantes a la deriva en México, dice activista

A-AA+

JUCHITÁN, Oax., diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Decenas de migrantes abandonaron hoy San Pedro Tapanatepec y caminando en caravana sobre la carretera Panamericana, enfilaron "en busca de la vida que anhelan y merecen", dijo el presidente municipal Humberto Parrazales, al darles la despedida.

De nueva cuenta, en un video difundido hoy, el edil Parrazales pidió a sus paisanos que aún albergan a los migrantes, que los incentiven a que sigan su camino y desahoguen la vida en Tapanatepec, donde en cuatro meses y medio, el Instituto Nacional de Migración (INM) atendió a medio millón de extranjeros.

Ayer, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, informó que se cerró el módulo de atención a migrantes que habilitó en San Pedro Tapanatepec a partir de finales de julio pasado.

En medio de cánticos, gritos, aplausos y brincos sobre la carretera, los migrantes dejaron atrás Tapanatepec y la estación migratoria con presencia de agentes del INM y de la Guardia Nacional. Más atrás, dejaron todo en su país, en busca de una mejor vida. Muchos no lo han logrado.

Criminal, dejarlos a la deriva

Para el activista defensor de migrantes, Irineo Mujica, la determinación del INM y las autoridades de Tapanatepec de dejarlos a la deriva, expuestos a asaltos, secuestros y violaciones, es una conducta criminal, pues es "abandonarlos a su suerte, que es peor que deportarlos".

El activista dijo que las autoridades municipales no pueden incentivarlo a que vayan en "busca de la vida que anhelan y merecen", si no se les da la protección y el acompañamiento necesarios. "Es dejarlos en manos del crimen organizado que domina la migración desde la frontera sur hasta la frontera norte", señaló.

Agregó que por las presiones que ejerce el gobierno estadounidense sobre el gobierno mexicano, la política migratoria es un desastre. "El INM actúa con una gran irresponsabilidad. Frente al crimen organizado, ¿cómo una autoridad puede esperar que los migrantes hallen la vida que merecen?", cuestionó.

Irineo Mujica destacó que en la frontera norte hay miles de migrante de todas las nacionalidades en espera de una oportunidad para llegar al territorio estadounidense. "¿Por qué el INM no les facilita su estancia en México? ¿Por qué dejar a los migrantes en condiciones vulnerables?".