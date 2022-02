Es el principio del fin de esta pesadilla, dice Paola, la mujer agredida en Qatar

Paola Schietekat, mujer que denunció ser víctima de abuso sexual en Qatar y que fue sentenciada a 100 latigazos y siete años en prisión por las autoridades extranjeras, señaló que quiere confiar en las autoridades mexicanas para dar fin a "esta larga pesadilla", tras la reunión que tuvo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

De igual manera, mencionó que implementar presión en el momento indicado, es fundamental para el funcionamiento de la democracia.

En su cuenta de Twitter, la joven escribió:

"Lo que se logró hoy es importante no solo para la resolución de mi caso, sino también para el fortalecimiento de la @SRE_mx y todas nuestras instituciones. Presionar cuando se deba presionar es fundamental para el funcionamiento de la democracia", escribió.

También puntualizó que "Quiero poder confiar en que este es el principio del fin de esta larga pesadilla. De verdad no aguanto más".

El "mejor abogado" de la SRE defenderá a Paola

A través de Twitter, Marcelo Ebrard escribió "agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución".

El 6 de junio de 2021 la mexicana fue víctima de abuso sexual por parte de alguien a quien consideraba su amigo: "Un hombre de origen colombiano, a quien la mexicana había conocido en los grupos de redes sociales de la comunidad latina en Qatar, entró a su departamento sin su consentimiento, al intentar llamar a la policía ambos forcejearon y él la golpeó hasta dejarla en el suelo".

Tras amenazarla con que no denunciara y luego de la agresión, la joven avisó a su mamá en México, a un amigo y se decidió a denunciar.

En Qatar, indicó la agencia Sputnik, decidió denunciar, pero, como le dijo al medio: "Me exigieron una prueba de virginidad y ahí fue cuando me di cuenta que todo se había complicado porque ya habían asumido que yo tenía una relación con este hombre".

Explicó que "tener una relación extramarital es un crimen en Qatar el cual puede ser penado hasta con 10 años de cárcel y en su caso, al ser practicante del Islam, puede agravarse y ser sometida a 100 latigazos".

Paola se mudó a Qatar cuando tenía 19 años y se encontraba trabajando en el Comité Supremo de Entrega y Legado para el mundial del 2022 cuando fue víctima de abuso sexual.

La joven denunció en un artículo el abuso que sufrió, indicó que lo había escrito "frustrada, harta y agotada, después de intentar absolutamente todo por la vía institucional. ¿Por qué las mujeres no denunciamos? Aquí les doy una razón".