Es falso que México sea el origen del problema por fentanilo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard negó que México sea el origen de la crisis por consumo de fentanilo y que los traficantes sean mexicanos, como señaló el senador republicano Lindsay Graham.

El canciller Marcelo Ebrard negó que México sea el origen de la crisis por consumo de fentanilo y que los traficantes sean mexicanos, como señaló el senador republicano Lindsay Graham, por lo que le pidió "que no mienta".

"Según las cifras, en Estados Unidos, el 86.3% de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana, por lo tanto, lo que él señala es falso", explicó.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard Casaubón refirió que es falso e injusto que se acuse a México de crear un problema por el tráfico de drogas creadas a partir del fentanilo.

"México no es el problema, sino es parte principal de la solución, pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis, es injusto y es falso", dijo.

También señaló que el combate al tráfico de fentanilo es un objetivo primordial porque es parte de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

"Para México, el tema del fentanilo ha sido una prioridad, de hecho, es uno de los propósitos principales del Entendimiento Bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador", expuso el canciller.

Añadió que toda la lucha contra el fentanilo en México ha costado mil 791 vidas, las últimas cuando fue aprehendido Ovidio Guzmán, "vidas perdidas por armas ilegales, producidas y vendidas en Estados Unidos".