"Es falso que no tenga atribuciones", responde jueza a Sheinbaum

Tras la controversia de la reforma judicial, la jueza Nancy Juárez, quien ordenó eliminarla tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que asegurara que "la jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación, porque no tiene atribución, porque ni una jueza no está por encima del pueblo de México".

Esta mañana, en el programa de noticias Ciro Gómez Leyva, la juzgadora declaró que "es falso que no tenga atribución" para dar este mandato.

"El argumento que maneja es totalmente falso en cuanto a que no tengo atribución y que dice que un juez o una jueza no tiene que estar por encima del pueblo", mencionó.

Explicó que el Poder Judicial tiene la facultad exclusiva de defender al pueblo de los actos arbitrarios de otra autoridad.

"A mí lo que me llama mucho la atención es que dentro de este asunto las autoridades responsables no interpusieron ningún recurso legal, las resoluciones están firmes, y aquí lo que debieron haber hecho ellos antes su inconformidad, es precisamente eso, interponer los recursos para lograr que se modificara cualquiera de las resoluciones", argumentó.

Aseguró que, de no cumplirse esta disposición, se rompe el Estado de Derecho "y se traduce en una anarquía en la que cada quién hace lo que quiera y no se van a respetar las leyes".

Viable, juicio político contra jueza: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que es viable un juicio político contra la jueza de distrito Nancy Juárez, quien otorgó una suspensión definitiva para que se elimine del DOF la publicación del decreto que valida la reforma judicial, pero que ellos no se van a meter en el tema.

"¿Es viable abrir un juicio político contra la jueza?", se le preguntó en la Mañanera del Pueblo de este lunes.

"Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en eso. No se trata de eso", respondió la Mandataria federal.

Sheinbaum Pardo destacó que si van a poner una queja en el Consejo de la Judicatura Federal, ya que desde su punto de vista, "además es público y notorio con lo que presenté, pues no está en sus funciones esta suspensión".

"Entonces, ¿qué lo analiza el Consejo de la Judicatura? Eso es todo. Pero no vamos a entrar nosotros a juicios políticos. ¿Qué queremos todas y todos los mexicanos? Pues que avance este proceso", dijo.

"Hay quien no estuvo incluso a favor de la reforma al Poder Judicial, una persona como Diego Valadez, que es reconocido por mucha gente como un constitucionalista, nosotros tenemos nuestras diferencias con él. Vámonos a lo que sigue, y que se haga bien, y lo vamos a hacer bien entre todas y todos", señaló.