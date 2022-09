Es faringitis, no tengo Covid: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se hizo la prueba de Covid-19 y "salí bien" y dijo que su padecimiento de garganta "es faringitis".

Cuestionado en la conferencia mañanera sobre si se realizó la prueba para saber si estaba contagiado del virus del Covid-19, respondió brevemente "sí, salí bien. Es una faringitis y además está pegando por los cambios".

En las conferencias mañaneras de ayer jueves y hoy viernes el presidente López Obrador evidenció malestar en la garganta.

Por otro lado, este lunes arranca el ciclo escolar 2022-2023 en poco más de 25 millones de escuelas de educación públicas y privadas del país, donde ya se acordaron acciones para prevenir contagios de Covid-19.

Esto se hará en los planteles para prevenir los contagios, aquí algunas de las acciones que se encuentran en la Guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de Educación Básica Ciclo escolar 2022-2023:

· Portar correctamente el cubrebocas durante toda la jornada.

· Si algún estudiante, docente o del personal de la escuela presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico.

· Tomar la temperatura en la entrada de la escuela y verificar que no sea mayor a 37.5°C. Se recomienda usar termómetros sin mercurio que no requieran del contacto físico, como los infrarrojos.

· Realizar el lavado de manos al ingresar al plantel. Asimismo, es importante desinfectarlas de manera constante utilizando alcohol en gel al 70%.

· Mantener, por lo menos, una distancia de 1.5 metros.

· Evitar compartir o intercambiar materiales. Es importante que cada docente y estudiante use su propio material.

· Limpiar y desinfectar el mobiliario y espacio utilizado al inicio y al término de la jornada. h) No consumir alimentos en los salones. i) Queda prohibida la venta y/o consumo de alimentos y bebidas chatarra dentro de las escuelas.

· Mantener ventilados los salones, abriendo puertas y ventanas y permitiendo la entrada de la luz del sol. 2.2.