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Es muy duro, dice la madre de Diana

Por El Universal

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Es muy duro, dice la madre de Diana

Cunduacán, Tab.- La madre de Diana Gómez Jiménez, víctima del incendio del 17 de marzo en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, abraza con fuerza a quien escribe. En un sollozo se confiesa: "No sé cómo superar esto".

Diana Gómez, de 30 años, era madre autónoma de una niña de 12 años y un niño de cinco. Desde hace cuatro años trabajaba como guardia de seguridad de la empresa Seguridad Privada Industrial y Protección Grupo SIPPSA dentro del complejo Dos Bocas, donde se encuentran el puerto mercantil, la refinería Olmeca de Pemex y plantas de fluidos controladas por empresas privadas.

"Ha sido muy duro. Primero la enfermedad y la ausencia de su papá y ahora se me va mi consentida", dice la madre de Diana.

Fue Carla, hermana de Diana, quien identificó el cuerpo. Lo único reconocible en ella era su pierna, por eso decidieron no abrir su caja en el velorio. 

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"Esto fue responsabilidad de Pemex, ¿por qué tuvo que incendiarse el coche que siempre pasaba por el mismo sitio? Porque había demasiado gas, ese día olía mucho más a gas que siempre.

"No pedimos más dinero para nosotras, sólo queremos lo justo para mis sobrinos, queremos que les garanticen su educación al menos, ellos son quienes nos preocupan", afirma Blanca.

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