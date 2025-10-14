logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Fotogalería

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Es obligatoria la CURP biométrica en México?

La nueva modalidad de identificación en México

Por El Universal

Octubre 14, 2025 04:43 p.m.
A
¿Es obligatoria la CURP biométrica en México?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- En el marco de las reformas a la Ley General de Población y otras disposiciones del gobierno, ha cobrado relevancia la llamada CURP biométrica, una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos como huellas dactilares, fotografía digital, escaneo de iris y firma electrónica.

Surgida como iniciativa para robustecer la identidad legal, esta modalidad pretende facilitar procesos de identificación con mayor precisión y combatir el robo de identidad.

¿Ya es obligatorio obtener la CURP biométrica?

No. En México todavía no se exige su tramitación de manera obligatoria para todas las personas. Durante la etapa inicial, el trámite será voluntario, aunque las instituciones públicas y privadas estarán obligadas a aceptarla cuando alguien la presente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cuáles son las consecuencias de no tramitarla?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, si no actualizas tu CURP cuando el sistema biométrico se vuelva requisito, podrías enfrentar:

Restricción en trámites: Acceder a servicios como salud, programas sociales, educación o documentos oficiales podría requerir la versión biométrica.

Rechazo en gestiones: Podrías tener que actualizar tu identidad biométrica para completar trámites.

Sin multas inmediatas: En la fase inicial no se contemplan sanciones personales, aunque instituciones que se nieguen a aceptar la CURP biométrica podrían recibir sanciones más adelante.

Es importante tener en cuenta que el documento tradicional seguirá siendo válido hasta que la versión biométrica sea plenamente exigible.

Pero la transición será gradual, y quienes no hagan la actualización podrían enfrentarse a barreras inesperadas en sus trámites cotidianos. En suma: no tramitar la CURP biométrica hoy no genera sanciones inmediatas, pero podría complicar tus gestiones cuando entre en vigor su obligatoriedad.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Es obligatoria la CURP biométrica en México?
¿Es obligatoria la CURP biométrica en México?

¿Es obligatoria la CURP biométrica en México?

SLP

El Universal

La nueva modalidad de identificación en México

Senadores donarán 15 días de salario para damnificados por lluvias
Senadores donarán 15 días de salario para damnificados por lluvias

Senadores donarán 15 días de salario para damnificados por lluvias

SLP

El Universal

El Senado de la República se une en donativo para apoyar a comunidades afectadas por las lluvias torrenciales

SAT aclara situación con trabajadores en manifestación
SAT aclara situación con trabajadores en manifestación

SAT aclara situación con trabajadores en manifestación

SLP

El Universal

El SAT se pronuncia sobre las acusaciones de amenazas a trabajadores en protesta

Roberto Velasco fortalecerá cooperación con EU y Canadá en T-MEC
Roberto Velasco fortalecerá cooperación con EU y Canadá en T-MEC

Roberto Velasco fortalecerá cooperación con EU y Canadá en T-MEC

SLP

El Universal

Conoce las prioridades estratégicas de Roberto Velasco para impulsar la cooperación bilateral y trilateral con EU y Canadá.