¿Qué pasará con mi INE ante la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica ya es oficial en México y podrá tramitarse en todas las entidades federativas a partir del próximo 16 de octubre, misma fecha en la que entrará en vigor la validez de este documento.

Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) será necesaria para realizar trámites y servicios públicos en México. Además de integrar la tradicional clave alfanumérica de 18 dígitos que ya conocemos, este documento incluirá información biométrica de una persona, como:

Huellas dactilares

Escaneó del iris (de ambos ojos)

Fotografía

Firma electrónica

La implementación de este nuevo documento busca reforzar la seguridad de datos personales y optimizar los trámites y servicios públicos o gubernamentales. Asimismo, la CURP Biométrica busca sustituir al INE como principal documento de identificación a nivel nacional.

De acuerdo con Arturo Arce Vargas, titular del Registro Nacional de Población (RENAPO), por ahora, la decisión de si acudir a solicitar la CURP Biométrica quedará a consideración de cada ciudadano. Sin embargo, se espera que para febrero de 2026 la emisión de este nuevo documento sea obligatoria.

¿Qué pasará con mi INE tras tramitar la CURP Biométrica?

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que la nueva CURP NO sustituirá la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) ni implicará el uso de su padrón.

Es decir, la INE seguirá existiendo y teniendo validez como documento de identificación oficial en las jornadas electorales del país.

"La CURP Biométrica no sustituirá a la credencial para votar expedida por el INE. Esta se seguirá utilizando en las jornadas electorales para identificar a los ciudadanos. La CURP será el documento nacional para trámites y servicios; de hecho, ya está cumpliendo esa función", ha explicado Rosa Icela Rodríguez en diversas ruedas de prensa.

Sin embargo, el gobierno federal también ha aclarado que la CURP Biométrica pretende convertirse en uno de los documentos de identificación oficial más importantes en México, y deberá ser aceptado por todas las instituciones públicas y privadas:

"Este nuevo documento de identidad ampliará las posibilidades de los mexicanos para identificarse, incluso desde la infancia", explicó la secretaria de Gobernación.