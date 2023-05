"Es persona non grata e ignorante": Ebrard responde a senador Kennedy

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard señaló que el senador John Neely Kennedy, es una persona "non grata" en México, además de "ignorante" y "racista".

En entrevista a medios, acusó que se trata de una posición minoritaria y "electorera", que busca ganar notoriedad ofendiendo a México.

"A mí se me hace un señor ignorante, racista, le debería dar vergüenza ser senador, y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos", expuso.

Lo anterior, luego de que el senador estadounidense señaló que "sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa".

Apuntó que el gobierno de México no se rebaja a ese nivel de discusión, y destacó que nuestro país es el principal exportador de Estados Unidos, así como su aliado leal.

"Para información del senador: en México florecieron civilizaciones, ahora lo acabo de decir, como la civilización maya, que desarrolló el cero, o llegó a las mismas conclusiones de Galileo Galilei mil años antes", manifestó.

"A nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es; y no va a tener ningún éxito en ese tipo de cosas porque Estados Unidos necesita a México", subrayó.

Respecto al término del Título 42, precisó que mientras estuvo esta medida se registró un máximo de 18 mil deportaciones al mes.

Explicó que, con las nuevas medidas, por ejemplo, "van a hacer un ban sobre si tú no pides asilo en uno de los países en el camino entonces no te van a otorgar asilo en Estados Unidos".