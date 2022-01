Es posible organizar elecciones del 2024 con reglas actuales, asegura Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que si bien es pertinente una reforma electoral y cabe la posibilidad de que se lleve a cabo, con las reglas actuales se pueden organizar los comicios del 2024 en donde se elegirá nuevo titular del Ejecutivo Federal.

Córdova Vianello participó en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN, en la Cámara de Diputados, en donde expresó que si bien una reforma electoral puede ser pertinente, ésta debe estar encaminada a mejorar el sistema de partidos, la representación y el fortalecimiento de las instituciones electorales, parlamentos e institutos políticos.

Detalló la importancia de que autoridades electorales y Poder Legislativo, trabajen de la mano, para contar con la información técnica que permita, que en caso de una reforma electoral, se logre la mejora y fortalecimiento del sistema democrático.

El funcionario electoral hizo una exposición de lo que se debe considerar en una posible reforma electoral. Es necesario, dijo, considerar la reducción del financiamiento de los partidos políticos; "Si bien es pertinente disminuir el financiamiento que se invierte en los institutos políticos, dijo, este debe ser el resultado de una discusión y evaluación seria.

"Si cerramos mucho la llave del financiamiento, obligaremos a los partidos a buscar fuentes de dinero en otros lados que no son convenientes y se debe tener en cuenta, que el financiamiento es la base de la equidad, por lo que no se debe buscar mermar la capacidad de pluralismo mediante un recorte presupuestal", mencionó.

Se refirió a la representación proporcional, de la cual -aludió- se ha expuesto la necesidad de reducción. Ante ello, mencionó, una disminución de diputaciones debe buscar una mejor representación de la ciudadanía.

Agregó que actualmente la Constitución permite una sobrerrepresentación de 8%. "¿Por qué no pensar en una sobrerrepresentación de cero y tener una legislación donde la sobrerrepresentación no sea una posibilidad?", cuestionó.

Lorenzo Córdova indicó que existen propuestas de reforma que pretenden introducir controles gubernamentales e intentos por acotar la autonomía institucional e independencia a las autoridades electorales.

"Cuidado con una reforma que bajo el pretexto de rescatar la autonomía de las autoridades electorales incluya mayores controles políticos, ya que a partir de estos controles se puede ejercer presión a las autoridades electorales", advirtió.

Además, mencionó que existen propuestas que pretenden el establecimiento de medidas de austeridad como principio de las reglas de administración electoral con el fin de generar condiciones de sumisión a las autoridades gubernamentales.

"No es conveniente que las autoridades electorales tengan que solicitar dinero a los poderes ejecutivos, ya que el presupuesto es un mecanismo de control de las mismas. Cuando dependes presupuestalmente de la generosidad de un gobierno, se pone en grave riesgo la autonomía de los órganos electorales", destacó.

Hizo una invitación para que el tema se analice en una lógica de mejorar los que se tiene y no de reinventar el sistema electoral.

El Presidente del INE mencionó que, si bien 2022 no será un año con elecciones federales, sí será un año intenso en materia electoral, en el que se realizarán elecciones extraordinarias en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, tendrá lugar el proceso de Revocación de Mandato, habrá comicios en 6 entidades el próximo 5 de junio en el que se renovarán las gubernaturas y, a finales del año, iniciarán los trabajos en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria y selección de nuevos consejeros electorales en 2023.