Es sí o sí la coalición para vencer a Morena, dice "Alito" Moreno

Luego de advertir que hoy por hoy ningún partido político por sí solo gana, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que "es sí o sí a la coalición" para vencer a Morena y sus aliados porque si no "se van a quedar y seguirán destruyendo al país".

El líder nacional priista advirtió que cualquiera con "el 1% de los ataques y embestidas que he recibido ya estaría fuera no del PRI, sino del país".

"Pero al tirano se le enfrenta y por eso no me iré a ningún lado", expresó.

"Alito" Moreno se reunió con más de 900 personas entre empresarios, priistas, académicos y sociedad civil de Yucatán en un evento que organizó en el Club Libanés de esta ciudad, y el exdiputado local Roberto Rodríguez Assaf.

También estuvo presente el nuevo presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra; el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y el exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello.

"Alito" Moreno hizo un recuento con datos de asesinatos, crecimiento de la inseguridad y aumento de la deuda.

"Es una tragedia para México, ya que está destruyendo a las instituciones del país", externó sobre Morena.

Expresó que, por eso, PRI, PAN, PRD y toda la oposición debe convencer a la gente de salir a votar masivamente en 2024 para frenar a Morena e impedir que obtenga la mayoría en el próximo Congreso de la Unión.

"Alito" responde sobre aspiraciones presidenciales

En relación a sus aspiraciones para ser candidato presidencial, el líder nacional tricolor respondió: "Primero hay que fortalecer las coaliciones en todo el país, la alianza, eso es lo primero para ganar" .

Agregó que, con cifras en la mano, "está visto que sí se puede".

En un discurso de 40 minutos, el exgobernador de Campeche manifestó que se descarta la alianza del PRI con Morena no sólo en Yucatán sino en otros estados del país.