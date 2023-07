"Es un exceso" que "Alito" me eche culpa de renuncias del PRI: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un exceso que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se "desquite" con él y lo responsabilice por la ola de renuncias al interior de ese partido.

"Es un exceso que el dirigente del PRI me eche la culpa a mí, eso suele pasar, ya lo hemos dicho, si alguien lo regaña en su casa me echa la culpa a mí. Se desquitan conmigo en todo".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo lamentó que el PRI termine "desfigurado" porque junto con el PAN terminaron siendo de apéndices del bloque conservador cuyo gerente es el empresario Claudio X. González, algo que "es lamentable".

"Es muy lamentable que el PRI terminara de esa manera, que lo habían pues desfigurado, porque ya no tiene nada que ver con sus orígenes".

Critico que el bloque conservador sometió a los dirigentes del PRI y PAN y ahora dependen de un gerente.

"Hay una descomposición de los opositores, no subieron como enfrentar la nueva realidad, y pusieron en manos de Claudio toda la estrategia política".

Aseguró que las renuncias de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu o Eruviel Ávila, son porque se dieron cuenta que los usan y que la gente no ve bien eso y se están deslindando.