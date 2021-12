"Es una vergüenza, ojalá y cuiden su prestigio": AMLO a Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador pido al expresidente Felipe Calderón Hinojosa que cuide su prestigio, esto luego de que el político michoacano señaló que el Ejecutivo manipuló un video sobre la supervisión del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abordo de un tren.

"Es una vergüenza, ojalá y cuiden su prestigio, se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios, pero deben de cuidarse, pero sobre todo un expresidente por lo que representó para México en su tiempo".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 13 Zona Militar, el presidente López Obrador pidió mostrar el mensaje de Twitter del expresidente Calderón.

"´Un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados´, cree que nos quedamos en la época de los montajes, ´que los saque la señoría que no sabe leer´".

El presidente López Obrador defendió a Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quien es quién en las mentiras de la semana".

"La señorita no sabrá leer, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa".

No obstante el presidente López Obrador señaló que las críticas de lo expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, o sus adversarios como Diego Fernández de Cevallos o Gabriel Quadri o de los medios de comunicación ayudan porque su gobierno aspira a llevar cabo la transformación por la vía democrática y la democracia requiere contrapesos.

"Y además que las diferencias de expresen de esta forma, es hasta para decirles ternuritas, para aplaudirles. En otras partes hay grupos muy violentos y acá no pasa eso".