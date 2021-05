Escasez de semiconductores afecta producción de 135 mil vehículos

En los primeros cuatro meses del año, la escasez de semiconductores ocasionó que se dejaran de fabricar 135 mil 845 vehículos en México, informó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Las 135 mil 845 unidades representan el 18% de la producción automotriz en el periodo enero-abril.

Hasta el momento, la industria automotriz en Norteamérica es la región más impactada por la falta de chips, destacó el INA.

En Estados Unidos se dejaron de fabricar 478 mil 197 vehículos de enero a abril, por esta causa.

Mientras que en Canadá se dejaron de producir 154 mil 511 unidades.

En conferencia de prensa, Alberto Bustamante, director de Comercio Exterior de INA, dijo que los principales fabricantes de chips ubicados en Taiwan exportan estas piezas primero a Asia y después a Europa, dejando a la región de Norteamérica en tercer lugar.

Las armadoras más afectadas por la falta de chips en Norteamérica son Volkswagen, Ford, General Motors, Renault-Nissan-Mitsubishi, Stellantis, Honda, Hyundai-KIA y Toyota.

Los semiconductores están escasos desde finales de 2020 debido a que los principales productores ubicados en Taiwán tienen pedidos comprometidos con los fabricantes de computadoras, tabletas y teléfonos celulares, dejando rezagada a la industria automotriz.

Bustamante agregó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le solicitó al Departamento de Comercio un análisis detallado del tema de los semiconductores para tentativamente instalar una fábrica de chips en territorio estadounidense este año.

No obstante, la instalación de una planta de semiconductores no cambia la problemática de un mes a otro, ya que el cambio de proveeduría es un "aspecto complejo y lleva varios meses", aseguró.

Por lo pronto, Joe Biden se reunió con dos empresas: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Samsung para analizar la instalación de una fábrica de semiconductores en Estados Unidos.

Respecto a la posibilidad de que México pudiera participar en alguna parte del proceso de manufactura de semiconductores, el directivo de INA, dijo que hasta el momento no hay información de que esto pudiera ocurrir aunque podría ser una actividad complementaria a la producción de Intel en Estados Unidos.

Por su parte, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, comentó que a pesar de que la producción automotriz tuvo un crecimiento de 16% en los primeros cuatro meses del año, aún está 19% por debajo de los niveles de 2019.

"Todavía estamos en una situación lejana a los volúmenes de producción previos a la pandemia", indicó Cuevas.

De acuerdo con AMIA, las plantas automotrices operaron al 85% de su capacidad instalada durante abril.

Actualmente, 75% de la producción de vehículos en el país corresponde a camionetas SUVs y pick ups y el 25% restante a automóviles.