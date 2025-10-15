Escoltas de David Cohen declaran ante el Ministerio Público

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Los escoltas del abogado David Cohen, asesinado en la Ciudad Judicial, sede del Poder Judicial capitalino, rindieron su declaración ante el Ministerio Público en torno a lo sucedido.

Según los avances, ambos dos dijeron que "no se dieron cuenta" de que estaban vigilando al litigante, mientras uno le abría la puerta de su auto, el otro estaba revisando otras cosas.

Ambos aseguraron que ni el abogado ni sus familiares les advirtieron de alguna amenaza o intimidación contra la víctima.

Una vez perpetrado el ataque, a decir de los guardaespaldas de una empresa privada radicada en el Estado de México, uno de ellos fue quien interrogó al agresor y el otro, se enfocó en pedir una ambulancia y prestar los primeros auxilios al abogado David Cohen.

Si bien el personal de seguridad tenía permiso de portación de armas, ni uno accionó o intentó utilizar su arma de cargo.