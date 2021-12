Tuxtla Gutiérrez, Chis.- A 55 aumentó ayer el número de migrantes muertos a consecuencia del accidente que ocurrió el jueves pasado en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez; los cuerpos permanecían en los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, informó que a las 5:00 horas del viernes falleció un hombre de Guatemala que recibía atención en el hospital del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez.

"En el accidente se vieron involucradas 161 personas, y fallecieron en el lugar 49, mientras que seis murieron durante la atención en hospitales por la gravedad de sus lesiones", indicó Protección Civil en un comunicado.

Sobre los heridos se reportó que se atienden a 107 personas en siete hospitales de la capital chiapaneca y en sus alrededores.

García Moreno detalló que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) se realizan las necropsias de ley a cada uno de los cuerpos, "para determinar con todo el método y el protocolo que debe aplicarse en estos casos y tener la certidumbre de las causas de muerte y deslindar responsabilidades".

El funcionario estatal agregó que una vez que sus familiares los identifiquen, el INM financiará los féretros y el traslado de los cuerpos a sus países de origen.

Testigo de la tragedia

Daniel es uno de los sobrevivientes del accidente y a pesar de la magnitud, no pierde la esperanza de reanudar su viaje a EU.

El joven de 17 años es originario de la capital de Guatemala y permanece en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza.

"Sólo escuché que la gente gritó y di varias vueltas". Eso es lo único que recuerda del percance, pues luego quedó inconsciente.

No obstante, rememoró que adentro de la caja del vehículo "había muchas personas desmayadas, algunas muertas "Cuando me levanté tenía a alguien encima, caí en una cuneta y me tuve que arrastrar, pues tenía lastimado mi pie y no pude salir", relató.

También señaló que en ese momento quiso correr en busca de su prima, quien también es menor de edad, pero ella estaba afuera del tráiler y de pie. Salió ilesa del accidente. Ambos partieron de Ciudad de Guatemala para reunirse con el padre de Daniel en Estados Unidos.

Sin embargo, el joven migrante afirma que no sabe cuánto se pagó por su viaje: "Un señor nos fue a traer, me dijo que nos iba a llevar con mi papá, eso nos dijo en Guatemala", añadió.

Postrado en la cama de urgencias, con un collarín y suministro de suero con medicamentos, el joven todavía confía en que pronto estará totalmente recuperado para reemprender el viaje para reunirse con su padre en los EU.