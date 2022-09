España ofrece "ayuda" a México en la recuperación de su patrimonio

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El ministro español de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, destacó este miércoles su predisposición a "ayudar" a México en la recuperación de su patrimonio cultural a la vez que mostró su interés en tener una "relación de tú a tú, basada en el respeto y la fraternidad".



Así afirmó Iceta en declaraciones a periodistas en su visita a Ciudad de México para participar en la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult 2022), que comienza actividades este miércoles en la capital mexicana.

"Predisposición toda, ganas de colaborar todas, lo que hemos dicho es que hay que concretar proyecto a proyecto. Nosotros queremos ayudar a la recuperación patrimonial de México, y queremos poner el patrimonio cultural a disposición de todo el mundo", afirmó el ministro español.

En este sentido, puso como "ejemplo" la exposición conjunta inaugurada este semana en Ciudad de México "Munal+Thyssen. La ruta infinita".

Se trata de una colaboración entre el Museo Nacional de Arte (Munal) de México y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid en la que, a manera de "espejos", la plástica mexicana y española dialogan entre sí con obras de Goya, El Greco y Juan Cordero, entre otros.

"Lo que queremos con México es una relación de tú a tú, de igual a igual, basada en el respeto y la fraternidad. Creemos en las sumas virtuosas, positivas, no en las restas. Y todo lo que vamos a hacer es trabajar en esa dirección. Lo que he visto por la parte mexicana es una magnífica disposición a avanzar en ese terreno", aseguró Iceta, quien se reunió este martes con la secretaria de Cultura mexicana, Alejandra Frausto.

En lo que va de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno mexicano ha recuperado del extranjero más de 8,970 piezas que considera patrimonio nacional, pues el presidente ha priorizado esta acción desde que asumió en diciembre de 2018.

Sobre la nueva edición de Mondiacult, el ministro español subrayó que buscará renovar el compromiso de la primera conferencia, celebrada en 1982, cuando la Unesco adoptó por primera vez criterios de promoción de la cultura y defensa del patrimonio cultural.

"Venimos con una reivindicación muy concreta, que es incorporar la cultura a los objetivos de desarrollo sostenible", sostuvo.

En este sentido, Iceta aseguró que el objetivo de la conferencia, a la que asistirán 190 países, es que "el mundo reconozca de una vez por todas que sin cultura no hay sociedad, sin cultura no hay civilización, no hay paz".

"Por tanto, la cultura debe formar parte de todas las palancas de desarrollo económico y social. Ese el gran llamamiento, poner a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo", agregó.

Mondiacult se llevará a cabo entre este miércoles y el próximo viernes en la capital mexicana.