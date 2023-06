Especialistas exhortan a una mejor regulación para uso de drones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- A pesar del creciente uso de drones en México, hace falta una legislación que los regule de manera adecuada e impulse su uso, de acuerdo con especialistas de Hogan Lovells.

"Los drones ya forman parte de nuestra cotidianeidad, y se han incrementado exponencialmente sus registros en México, al pasar de 2 mil 140 en 2019 a 6 mil en 2020, aproximadamente", dijo uno de los especialistas.

"Y aunque sus usos van más allá del entretenimiento, no vemos una apertura de las autoridades regulatorias para impulsar su uso y desarrollo en el país", comentó en conferencia, Federico Hernández, socio de Hogan Lovells México.

Actualmente, una de las normas que regulan la operación de drones en el país, es la Ley de Aviación Civil, en la que se esclarecen los usos que se deben dar a aeronaves cuyo fin expreso sea la experimentación, acrobacia, exhibición y colección.

Asimismo, se establece que existen sanciones a propietarios o poseedores de dichas aeronaves que podrán ser impuestas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, en la opinión de los especialistas del despacho de abogados Hogan Lovells, la regulación de estos aparatos ha sido lenta y carente de estimulación para su desarrollo.

"La Norma Oficial Mexicana 107-SCT3-2019 que regula la operación de las aeronaves pilotadas a distancia es muy restrictiva, a través de ella podemos ver que las autoridades no están previendo el crecimiento de la industria a futuro, ya que es una norma que sólo parte desde el punto de vista de los riesgos", dijo Rodrigo Pérez-Alonso, socio de Koalsunting México.

Ante esta situación, los especialistas hicieron un llamado a las autoridades y a la iniciativa privada, para fomentar una legislación que les otorgue a los drones la oportunidad de ser empleados con mayor facilidad en tareas como videovigilancia, usos médicos, logística, envíos, mensajería, agricultura de precisión.

Ya que la aplicación y el uso innovador de drones en distintos proyectos generaría una mayor competitividad, y pondría a México a la vanguardia en temas como nearshoring y friendshoring.

"Necesitamos ver una evolución en cuanto a la forma de regulación de estos artefactos para dar crecimiento a la industria y no dudamos que a futuro se presente una propuesta que realmente involucre a todos los actores.

"Singapur ya dejó un precedente al aprobar una ley que reglamenta el uso de aviones no tripulados conocida como "Unmanned Aircraft (Public Safety and Security) Bill", agregó Julio Zugasti, asociado senior de Hogan Lovells México.