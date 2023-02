Especialistas ven en México deficiencia en obtención de plasma

A-AA+

El plasma que puede utilizarse para el tratamiento de enfermedades raras, es un líquido en el que van suspendidas las células de la sangre y tiene una enorme cantidad de proteínas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los especialistas Juan Manuel Cisneros Carrasco; patólogo clínico y Francisco Espinosa Rosales, socio fundador de FUMENI, comentaron que la demanda de plasma a nivel global ha ido en aumento, lo que representa un grave problema debido a que México no es un país autosuficiente.

El doctor Cisneros explicó que Estados Unidos abastece a otras naciones de plasma, no obstante, se ha hecho un llamado a las autoridades mundiales de salud como la OMS para que los demás países puedan ser autosuficientes, pues debido al crecimiento en la demanda; no podría seguir abasteciéndolos.

"Estados Unidos suministra poco más del 70% del plasma para el mundo, pero ha habido un incremento enorme en la cantidad de pacientes diagnosticados con enfermedades en las que se usan tratamientos con plasma y México tiene una deficiencia enorme en cuanto a la obtención de plasma"

Espinosa dijo que hace falta inversión en servicios que ayuden a la obtención de plasma. Es necesario hacer un llamado a las autoridades de salud y los habitantes para que se tomen medidas para que México sea un país autosuficiente, de esta forma se salvarían miles de vidas.

"Hay muchas áreas de oportunidad, pero hace falta infraestructura, que la gente sea donadora, pues al no tener la capacidad de colectar y de procesar el plasma, somos completamente dependientes de Estados Unidos"

¿Cuáles son las enfermedades que se pueden tratar con plasma?

Según explicó Cisneros, la lista de enfermedades que pueden tratarse con plasma es casi interminable, pues se utilizan para las inmunodeficiencias primarias que son aquellas que debilitan el sistema inmunitario y permiten que las infecciones y otros problemas de salud se desarrollen con mayor facilidad.

También se utiliza para tratar padecimientos genéticos o heredados, para cáncer, para enfermedades reumatológicas, neuropatías, para cirugías de corazón abierto, para la enfermedad de Kawasaki, para pacientes con quemaduras exentas, entre otras.

"Se calcula que hay una persona por cada 200 que tienen algún tipo de inmunodeficiencia primaria"

¿Se puede tratar para pacientes con COVID-19?

Cisneros mencionó que es posible, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), desaconsejó el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes para los enfermos con COVID-19.

"Pese a los prometedores resultados preliminares, los datos actuales demuestran que no sirve para mejorar la capacidad de supervivencia ni disminuye la necesidad de ventilación asistida", según un artículo de la OMS.

¿Cuáles son los requisitos para donar plasma?

Al preguntarte qué medidas se están tomando para que México pueda ser un país autosuficiente como Estados Unidos, Francisco Espinosa mencionó que realizan una campaña llamada "Plasma que Salva" con la que se busca fomentar la donación.

"Plasma que Salva tiene como propósito sensibilizar a la población y a las autoridades mexicanas de la necesidad de que México incremente su obtención de plasma para el tratamiento de enfermedades graves y raras, como las hemopatías y las inmunopatías, e impulsar un cambio en la legislación para compensar a los donadores de plasma", agregó.

Por último, ambos especialistas llamaron a la población a acudir al centro de salud más cercano y donen sangre, los requisitos se entregan en la institución de salud aunque básicamente, es necesario ser una persona saludable.

"Al día de hoy como no se tiene una regulación en las características propias del donador, lo básico es que sea una persona saludable que no lleve a cabo prácticas de riesgo, dependiendo también de su peso y talla, cualquier persona de los 18 a los 75 años puede ser donadora", finalizaron.