Espera a AMLO un pueblo lleno de carencias

Palenque, Chis.- Una ciudad con carencias en los servicios de agua, luz, recolección de basura y calles en pésimas condiciones es lo que le espera al presidente López Obrador a partir del 1 de octubre, cuando llegue a La Chingada, su quinta en Palenque, Chiapas. Además del reclamo de sus amigos que abandonó.

De acuerdo con el tabasqueño, una vez que termine su mandato al frente del gobierno de México se mudará a su casa que está ubicada justo en la entrada al municipio de Palenque, en el tramo de la carretera Pakalna–Palenque, inmueble al que sólo se le cambió el portón principal y no se observa ninguna remodelación especial, o por lo menos no se alcanza a ver desde afuera, ya que está protegida por una barda alta y árboles tropicales.

El privilegio que tendrá Andrés M. López Obrador como residente de este municipio es que el aeropuerto se encuentra a cinco minutos de lo que será su casa, y el Tren Maya, su obra emblemática que aún no se termina, está a siete minutos, además del nuevo hospital que se construye.

Sin embargo, a la ciudad parece que no le hizo justicia la revolución durante estos seis años, porque los servicios no mejoraron, no hubo inversión estatal y menos municipal, así lo refiere el empresario David Morales, quien destaca que el gobierno federal haya invertido en un tren, pero los alcaldes hagan oídos sordos a las necesidades de la población y de los visitantes.

Además, ahora que regrese a Palenque, López Obrador tendrá que recuperar a los amigos que perdió porque están molestos porque los abandonó.

“No, pues él podía poner a todos en puestos variados, pero él desde que agarró al toro ha hecho mucho y no ha tenido tiempo para sus amigos, que están resentidos con él”, dice poblador.