Espera Mancera que caso Odebrecht no tenga uso político

Ante el caso Odebrecht y las denuncias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, señaló que espera que no se dé uso político al tema.

Entrevistado, previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara Alta, el legislador consideró poco deseable que se utilice el caso como una distracción ante el creciente número de fallecimientos y contagios por Covid-19 en el país.

"Ojalá que no porque la preocupación por Covid es algo real y todos estamos siendo afectados. Sería poco deseable que así fuera. Los tiempos procesales para que pueda tomarse en cuenta una declaración o no, ahí los están viendo ustedes.

"Es algo que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La valoración que tendrá que hacer el Ministerio Público dependerá de la carga probatoria", dijo.