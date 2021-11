"Esponjoso", uno de los lomitos sobrevivientes de explosión en Puebla

Los habitantes de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, en medio de la oscuridad, lograron salir de la zona de peligro antes de las 02:50 horas del domingo 31 de octubre, cuando se registró la primera explosión, pero no así algunos peluditos, gatos y animales de traspatio.

Durante la tarde del domingo, autoridades municipales permitieron que las familias, acompañas por elementos del Ejército Mexicano, pudieran regresar a las viviendas que no presentaban severos daños en su estructura, para rescatar sus mascotas, recuperar documentos oficiales y recoger medicamentos.

Para las áreas donde no se permitió el ingreso debido al riesgo que representa, las unidades móviles del Instituto de Bienestar Animal del gobierno del estado hicieron un barrido para rescatar a los animalitos heridos.

Médicos veterinarios así lo hicieron con "Esponjoso", un perro de compañía que se encontraba en la calle, cerca de una de las coladeras que permitieron la fuga de presión en la explosión, ocasionada por el robo de gas LP.

"Esponjoso" se ubicaba en las inmediaciones de la zona cero y presenta quemaduras de segundo grado en ojos, nariz, labios, lengua y orejas.

Además, los cojinetes de sus patas perdieron por completo su protección.

A pesar de tener dueño, el lomito de pelaje café, se encontraba en el exterior del domicilio sufriendo diversas quemaduras, hasta que fue localizado por personal del Instituto de Bienestar Animal, quienes lo rescataron, canalizaron y medicaron para estabilizarlo.

Personal del IAB prestó atención a los animales heridos por la explosión en Xochimehuacán.

Ayer lunes, fue trasladado a la clínica del Instituto de Bienestar Animal, donde se encuentra estable, con analgésicos y un triple esquema antibiótico.

Este lunes, el lomito dio muestras de mejoría al no estar inflamado, se mantiene con mejor ánimo y con apetito, señales inequívocas de mejoría en su estado de salud.

Con el propósito de poner a salvo al mayor número de mascotas y aves de traspatio, el equipo de médicos veterinarios continúa su recorrido de casa en casa en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, perteneciente al municipio de Puebla.

En la búsqueda localizaron un ave con graves quemaduras en plumaje, ojos y patas, a la cual de inmediato pusieron a resguardo y bajo tratamiento médico.

Metros más adelante localizaron a dos perros, un de raza pitbull y un boxer. Ambos perros fueron retirados de la zona de peligro y les brindaron los primeros auxilios, ya que presentaban lesiones menores ocasionadas por los vidrios rotos, más no por quemaduras.

Otro caso más fue el de un lomito de pelaje blanco, de talla pequeña, el cual fue atendido de una fractura en su patita izquierda.

En algunos casos, los compañeritos de cuatro patas no pudieron salir por si solos porque se encontraban amarrados con mecates o cadenas a estructuras de los propios inmuebles.

Desgraciadamente hubo animalitos que no corrieron con tan buena suerte y fueron hallados calcinados. Se trata de 10 animales de distintas especies, un perro y un gato.

De acuerdo con Ana Lucía Hill Mayoral, secretaria de Gobernación estatal, desde que el equipo de médicos veterinarios pudo ingresar a la zona de desastre, atendió a 26 cachorros, 15 aves de traspatio y 31 perros.

De la misma manera se dio atención a 20 pollos de engorda, 15 pollos de pastura, 8 gallinas, un gato y un borrego.