Esposa de "El Marro" podría reclamar bienes asegurados por Fiscalía

La Fiscalía General del Estado requirió a Karina Mora Villalobos, esposa de José Antonio Yépez "El Marro", ex líder del Cártel Santa Rosa de Lima, para que justifique su derecho a la cantidad de 572 mil 980 pesos, un vehículo y otros bienes que aseguró durante el operativo desplegado en marzo de 2019 en el municipio de Villagrán en busca de su marido.

En un edicto publicado a partir del 20 de septiembre, por diez días hábiles, la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la FGE notifica a Karina Mora, así como a quien o quienes resulten interesados, se digan poseedores o propietarios de los bienes asegurados en la Carpeta de Investigación 24401/2021.

En el edicto publicado en el periódico oficial del estado, se describen el efectivo y los bienes que Karina Mora podría pedir a la Fiscalía que se los devuelva, entre ellos un vehículo Volkswagen Passat blanco, placas GGA894A del Estado de Guanajuato, diversas cadenas color plateado descritas como bisutería, y diversos documentos y bienes.

La publicación se hace en cumplimiento con el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

La esposa del "El Marro" tiene un plazo de 90 días, contados desde la última publicación para hacer valer sus derechos y en su caso solicitar la devolución del dinero y bienes muebles, al igual que otras personas que pudieran acreditar el derecho sobre ellos.

De no acudir en el término establecido el dinero y los bienes tendrán la calidad de "abandono", y pasarán a formar parte del patrimonio de la FGE.

En la publicación la Fiscalía los apercibe a fin de que "se abstengan de ejercer actos de dominio sobre la totalidad de los bienes materia del citado aseguramiento y para que comparezcan en un término de 90 días naturales contados a partir del día siguiente al de la última publicación de esta notificación" en la sede principal de la FGE.

"Podrán presentarse a manifestar y justificar debidamente lo que a su derecho corresponda ya que de no hacerlo dicho bien causará abandono a favor de la FGE", puntualiza.

En marzo de 2019, en el operativo "Golpe de Timón", que se implementó en Santa Rosa de Lima y los poblados aledaños en busca de "El Marro", la Fiscalía estatal aseguró 97 vehículos con reporte de robo y 21 inmuebles en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán.

También en esa fecha, la FGE decomisó 10 vehículos deportivos, que en abril del mismo año la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó como patrullas: seis Camaro, un Corvette, dos Cadillac y un Ford Mustang.

Los elementos policiales recibieron capacitación del piloto Benito Guerra para operar las lujosas patrullas, sin que hasta la fecha las unidades hayan sido vistas patrullando.