Esposa de Sandoval pide a AMLO detener "persecución política"

Ana Lilia López, esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, pide, a través de una carta, la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en el caso del exmandatario y de su hija Lidy Alejandra; afirma que es una "encarnizada persecución política".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, López solicitó una audiencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que acredite con documentos oficiales la investigación y "no la historia de escándalos que se han fabricado".

Agregó que desde el principio se entregó a las autoridades información oficial para que se hiciera una investigación exhaustiva, desde el 2011 al 2017, de todos sus bienes.

"No puedo decir más que acusar de todo lo que hemos sufrido en este tiempo, en una persecución política descabellada, con falsedades. Roberto Sandoval jamás dejó de entregar a las autoridades información", dijo.

Hizo responsable al gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, de la vida del exmandatario Roberto Sandoval Castañeda, de su hija e hijo y de ella misma.

Respecto a los datos de la denuncia de la UIF, a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, donde se señalan que ella y sus hijos Lidy y Pablo estructuraron la red para blanquear los fondos que el exgobernador obtenía de desviar recursos públicos.

Afirmó que es absolutamente falso y señaló que es algo que le preocupa.

"Es falso, eso no puede pasar en este México. El presidente no lo va a permitir porque esto es una fabricación de delitos y es un hecho muy delicado, y yo le hago este llamado para la justicia, que se investigue a fondo antes de poder ver un documento de esta magnitud.

"Sí me preocupa muchísimo porque tenemos la evidencia de respaldar toda la investigación que se ha hecho del 2011 al 2017, las autoridades nos avalan. Hemos entregado todo lo que nos han pedido. Si se hace una justicia y si esta es imparcial y nos dejan defendernos conforme a derecho no tengo ningún motivo para preocuparme. Estamos bien respaldados con la verdad", señaló.

Respecto a la orden de detención de su hija, afirmó que Lidy es una madre soltera, con valores, que jamás tomaría un cinco que no le perteneciera y con una bebé, por lo que, dijo, "no puede dejar pasar estos hechos".

--Ordenan aprehender al exgobernador de Nayarit y a su hija

El pasado lunes se informó que un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por "lavado" de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, otorgó las órdenes de aprehensión.

"El Juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit", señaló.

Anunció que buscará la colaboración de la Interpol para emitir la ficha roja para localizar al exgobernador y su hija.

De acuerdo con las pesquisas, durante su mandato como gobernador de Nayarit, Sandoval Castañeda y el ex fiscal Édgar Veytia se relacionaron con actividades ilícitas como el secuesro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y homicidio.

Desde 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló seis cuentas de Sandoval Castañeda y hace dos semanas bloqueó otras dos.