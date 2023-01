Está aclarado homicidio de Sandoval, insiste Fiscalía de Jalisco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Tras la liberación del único detenido por el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por falta de pruebas, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, insistió en que el crimen está resuelto pero se negó a dar detalles sobre el móvil del asesinato porque el caso se sigue investigando.

A través de un pequeño video difundido en redes sociales, el fiscal señaló que José Manuel N., conocido como "Manu Vaquita", quien salió libre el viernes pasado al no encontrarse pruebas en su contra por el homicidio, fue sentenciado por el delito de encubrimiento y "por tal razón, no quedó exonerado".

Señaló que se tiene información precisa de que el autor intelectual del asesinato fue un individuo de nombre Saúl Alejandro N., alias "El Chopa", abatido por fuerzas federales en el mes de abril del año pasado, y quien tenía como cercano colaborador a Moisés N., actualmente detenido y sujeto a proceso penal por autoridades federales.

"En virtud de lo anterior, el Agente del Ministerio Público solicitó imputarlo el día de hoy por el delito de homicidio, por lo que siguen personas detenidas relacionadas con el asesinato del exgobernador", dijo el fiscal.

Insistió en que se cuenta con datos firmes del posible móvil del asesinato, sin embargo, no se pueden dar a conocer mayores detalles para mantener el sigilo de la investigación, que sigue abierta.

Señaló que los autores materiales están identificados y pesan sobre ellos órdenes de aprehensión, por lo que los trabajos de búsqueda e identificación continúan en todo el Estado y se extendieron al resto del país, ya que con base en los convenios de colaboración la Fiscalía de Jalisco solicitó el apoyo a sus homólogas para coadyuvar en estas diligencias.