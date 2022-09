Esta es la lista completa de útiles escolares sugerida por la SEP

A-AA+

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer a las comunidades escolares del país la lista sugerida de útiles escolares para educación preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2022-2023, que arrancará el próximo lunes 29 de agosto.

La Subsecretaría de Educación Básica señaló que los materiales y útiles escolares son recursos básicos para que las niñas, los niños y adolescentes realicen sus actividades desde el primer día de clases.

Sin embargo, antes de adquirir nuevos materiales recomendó a madres, padres y tutores, revisar los del ciclo anterior, para reutilizar aquellos que se encuentren en buenas condiciones.

Las y los maestros frente a grupo podrán sugerir otros materiales en función de las necesidades de sus alumnos y del contexto en el que se inserta la escuela, pero en ningún caso podrán ser costosos para la economía familiar, o representar algún riesgo para los alumnos.

Educación preescolar

Los materiales y útiles escolares necesarios en jardines de niños de los tres grados de preescolar, como diferentes tipos de papel, pinturas, pinceles, lápices de colores, brochas, tijeras, pegamentos y plastilina (no tóxicos), serán solicitados por las educadoras de común acuerdo con madres y padres, según los requerimientos de las actividades que realizarán los estudiantes.

Educación primaria

Primer grado

Dos cuadernos de cuadrícula grande de 100 hojas.

Un cuaderno de rayas de 100 hojas.

Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar.

Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma (redonda).

Lápices de colores de madera o cera.

Pegamento.

Segundo grado

Dos cuadernos de cuadrícula grande de 100 hojas.

Un cuaderno de rayas de 100 hojas, tamaño profesional.

Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar.

Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma.

Lápices de colores de madera o cera.

Pegamento.

Tercer grado

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas.

Un cuaderno de rayas de 100 hojas.

Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo.

Una regla.

Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma (redonda).

Lápices de colores de madera.

Pegamento.

Cuarto grado

Cuatro cuadernos de cuadricula chica de 100 hojas.

Un cuaderno de rayas de 100 hojas.

Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos.

Una regla.

Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma (redonda).

Lápices de colores de madera.

Juego de geometría.

Pegamento.

Quinto grado

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas.

Un cuaderno de rayas de 100 hojas.

Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos.

Una regla.

Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma (redonda).

Lápices de colores de madera.

Juego de geometría.

Pegamento.

Sexto grado

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas.

Un cuaderno de rayas de 100 hojas.

Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos.

Una regla.

Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma (redonda).

Lápices de colores de madera.

Juego de geometría.

Pegamento.

Educación secundaria

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados:

Un cuaderno de 100 hojas para cada una de las asignaturas. El tipo de cuaderno será? determinado por cada profesor.

Un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos.

Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras.

Lápices de colores.

Pegamento.

Juego de geometría.

Calculadora básica.

Existen otros materiales particulares para Educación Física, así como para las prácticas de laboratorio que solicitara? la maestra en acuerdo con los padres según los requerimientos del programa de estudio.

Recomendaciones, acciones preventivas y de protección contra enfermedades respiratorias para el regreso a las actividades presenciales

Para asegurar la asistencia regular a clases presenciales y cubrir los horarios y días de clases establecidos en el calendario escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Básica, publicó las recomendaciones, acciones preventivas y de protección sobre Covid-19 y otras enfermedades respiratorias en el sitio bit.ly/3ABfoLL.

Los Comités Participativos de Salud Escolar, creados en 2019, deberán apoyar la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias; promover la participación de madres, padres y tutores; comunicar a la comunidad escolar las medidas sanitarias vigentes, y favorecer la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene.

La SEP recomendó la vacunación a partir de los cinco años, con prioridad de quienes viven con comorbilidades o condiciones preexistentes, para garantizar que ningún estudiante se quede sin recibir la vacuna.

"La vacunación es una medida útil para mitigar el riesgo durante actividades esenciales, como asistir a la escuela, pues es importante para el desarrollo biopsicosocial y educativo durante la infancia y la adolescencia", señaló.

Asimismo, indicó que las y los alumnos de 6 años en adelante deberán utilizar cubrebocas durante las actividades en espacios cerrados; colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene respectivas y usarlo de manera correcta. La medida no es aplicable para personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura.

Sugirió evitar el uso de caretas, protectores faciales o lentes protectores, al no ser eficaces para proteger a quien lo porta ni a las personas que lo rodean. Tampoco se recomienda el uso de tapetes, túneles sanitizantes, o rociar a las personas con sustancias aparentemente sanitizantes como líquidos o aerosoles.

También, la ventilación de los salones abriendo puertas y ventanas y permitiendo la entrada de luz solar siempre que sea seguro hacerlo y sin poner en riesgo a la comunidad educativa, así como la detección temprana de casos y contagios para reducir la propagación de la enfermedad.