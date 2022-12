Esta es la recomendación de Peña Nieto que sigue AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la recomendación que le hizo el exmandatario Enrique Peña Nieto, al final de su mandato, sobre la letalidad en política.

En su conferencia mañanera de este lunes en Campeche, López Obrador contó que seguía la recomendación de Peña Nieto, quien le expresó que lo traicionaron.

"Estoy siguiendo el ejemplo, mejor dicho, la recomendación de Peña, que me dijo: ´Son unos ingratos, todos me traicionaron. Los atendí bien, les di todo lo que me pidieron y me dieron la espalda´. Esos no tienen amigos, y como no tienen ideales...

"Cuando hablan de lealtad, yo siempre pienso que la lealtad verdadera, la auténtica es la que se da a partir de la coincidencia en un proyecto de nación, en la defensa de una causa, esa es la verdadera lealtad; porque la lealtad personal, y más en política, es una falacia. En política, la llamada lealtad por lo general es abyección.

"Y también, aunque hay excepciones, pero los amigos en política son de mentira y los enemigos de verdad. Pero, bueno, eso es", expresó López Obrador.