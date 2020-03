Está México en transición a fase 2 por coronavirus, dice la Embajada de EU

México se encuentra en transición hacia la fase 2 en el tema de la enfermedad del coronavirus, aseguró la embajada de Estados Unidos en territorio mexicano.

En una actualización que hizo sobre la información del Covid-19 en México, la representación diplomática detalló que el gobierno mexicano evalúa, que actualmente está en la fase 1 de las medidas sanitarias para hacer frente a la propagación del Covid-19, pero evalúa ya el escenario 2.

"Se espera entrar al escenario dos a finales de marzo o antes", detalló.

La embajada expuso que hasta este momento, la información oficial es que en México existen confirmados 118 casos positivos de Covid-19,y las autoridades continúan con la investigación de casos sospechosos adicionales.

Explicó que la planificación y preparación sobre la enfermedad del coronavirus, se basa en 3 escenarios: el primero es de aquellos casos relacionados con viajes al extranjero; comienzo de la transmisión comunitaria y los casos aumentan a cientos, y una transmisión de la enfermedad, de manera generalizada, contabilizando casos por miles.

La representación diplomática detalló que en México no existen restricciones de entrada o salida al país, por el Covid-19; se han implementado medidas de monitoreo de temperatura en algunos aeropuertos.

"Los pasajeros con temperaturas anormales y que viajaron a áreas de alto riesgo, pueden estar sujetos a revisiones de salud adicionales.

"Más allá de la documentación de viaje estándar, los viajeros a México no requieren documentación adicional para entrar o salir", detalló la embajada a sus ciudadanos.

Añadió que actualmente no hay políticas de cuarentena obligatorias para casos confirmados o sospechosos.

"El gobierno mexicano alienta a las personas que experimentan los síntomas de Civil-19: fiebre, tos, dolor de cabeza, flor de garganta o estornudos constantes, a quedarse en casa durante 14 días, consultar y cumplir con las instrucciones de su proveedor de atención médica local", añadió.

Añadió, además, que el gobierno mexicano recomienda a todas las personas, que no se presenten buscando pruebas de Covid-19, únicamente personas con síntomas graves deben buscar atención médica.

"Los profesionales médicos los evaluarán y realizarán la prueba si es necesario, en función del historial de viajes, el contacto con un caso conocido y el grupo de riesgo del individuo. Los profesionales médicos prescribirán acciones según sea necesario, incluyendo medicamentos para controlar los síntomas, ya que no existen terapias o vacunas específicas para Covid-19", advirtió.

Al referirse a los recursos locales con que cuenta el país, para atender la emergencia, la embajada detalló que se puede buscar información en los diferentes puertos de entrada a México; llamar a la línea directa de Covid-19 de la Secretaría de Salud: 8000044800, para recibir información o atención médica.

"Los operadores del idioma inglés a veces, pero no siempre están disponibles", señaló.