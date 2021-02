Esta noche llegan primeras dosis de vacuna rusa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta noche llegarán al país las primeras dosis de la vacuna Sputnik V procedentes de Rusia y mañana más dosis del biológico Pfizer.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que 10 países se están quedando con el 80% de las vacunas contra el Covid-19.

El Mandatario agradeció la solidaridad de los gobiernos de Rusia, India y China, países con un gran número de población, pero están ayudando a hacer llegar vacunas a México.

Recordó que México planteó a la ONU que no se acaparen las vacunas y que se distribuyan de manera igualitaria.

"Hay 10 países que se han quedado con el 80% de las vacunas; 70 países hemos recibido el 20% y hay alrededor de 120 países que no han recibido una sola dosis, recordemos que México presentó una resolución en la ONU para crear un mecanismo para distribución de vacunas y evitar el acaparamiento".

Destacó que en la aplicación de vacunas no hay preferencia para nadie, por eso ha dado positivo a Covid altos funcionarios de su gobierno como los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell responsable de la estrategia contra el Covid-19 y a muchos otros, por que no se ha abusado y no hay influyentismo.