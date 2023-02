Esta venganza ya fue suficiente: RR

Ciudad de México.- Rosario Robles Berlanga regresa este viernes al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, pero lo hará en libertad, sin temor a ser detenida nuevamente como aquel trágico agosto de 2019.

La exsecretaria de Sedesol y Sedatu en el sexenio anterior está citada a audiencia por el juez Omar Paredes Gorostieta, quien, en acatamiento a un amparo del Noveno Tribunal, resolverá si deja sin efecto el proceso penal que se le sigue por el delito de omisión, y que la mantuvo más de mil días en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

“Ahora voy a volver en libertad, que es una gran diferencia. Las últimas veces que lo había hecho era en mi calidad de prisión preventiva y me da mucha tranquilidad”, asegura.

En entrevista con El Universal, Robles Berlanga expresa: “Esta venganza ya fue suficiente. Hay gente del gobierno actual y de otros gobiernos que se enriquecieron, a todas luces tienen propiedades y recursos, están en los Pandora papers y nadie los persigue”.

Aclara que el hecho de que la acusación en su contra se pueda trasladar a la vía administrativa no significa que ya no sea investigada por el delito de omisión, al contrario, reta: “Que se pueda seguir, que se investigue. Yo siempre he dicho, soy la primera en querer que se investigue todo esto para demostrar cabalmente que soy inocente y limpiar mi nombre, completamente mi nombre”.