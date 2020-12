Estado mexicano ofrece disculpa por desaparición forzada de 3 jóvenes

El Estado mexicano, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla en Veracruz (2010), Jesús Israel Moreno Pérez en Oaxaca (2011) y Víctor Manuel Guajardo Rivas en Coahuila (2013).

La disculpa pública, la primera en su tipo por casos de desaparición forzada, fue ofrecida por el Estado mexicano luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acreditó que autoridades locales participaron en la desaparición de las víctimas.

Christian Téllez fue detenido y desaparecido por la Policía Intermunicipal en Poza Rica; Jesús Israel desapareció durante un viaje que hizo a Chacahua y la fiscalía estatal entorpeció las investigaciones, y Víctor Manuel fue sustraído de su casa en Piedras Negras por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE).

En un evento celebrado en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas reconoció estas vulneraciones y aseguró que el gobierno mexicano trabajará para que no se vuelvan a repetir, al mismo tiempo que informó que actualmente hay más de 79 mil personas desaparecidas en el país.

"A Christian Téllez Padilla, a Jesús Israel Moreno Pérez, a Víctor Manuel Guajardo Rivas ofrezco a nombre del Estado mexicano disculpas públicas por su desaparición, ofrezco disculpas públicas por las violaciones graves a sus derechos a la vida, a la integridad y su dignidad, y ofrezco disculpas públicas por la falta de justicia", señaló el subsecretario.

Aseveró que la desaparición de personas es la herencia más dolorosa y el mayor reto para el actual gobierno federal, además de criticar la recurrencia de este delito en el pasado.

"Hoy refrendamos el compromiso sin ambigüedades, del Estado mexicano para erradicar esta práctica reprobable que incluso durante algunas décadas fue una ´política de Estado´ y queremos asumir de nueva cuenta nuestra apertura al escrutinio de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos", indicó.

Según el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, las tres víctimas sufrieron vulneraciones a sus derechos a la vida, la dignidad, la libertad individual, la personalidad jurídica y el derecho a la justicia.

Además de la disculpa pública, el comité ordenó al Estado mexicano reparar el daño a las familias de los afectados. En México esto se hace a través de una compensación económica, un apoyo para la vivienda, transporte, para atenciones psicológicas y de salud.

Durante el evento en el Salón Revolución, María Eugenia Padilla García, madre de Christian Téllez, y María Hortensia Rivas Rodríguez, mamá de Víctor Manuel Guajardo, aceptaron la disculpa pública del Estado mexicano, pero urgieron a las autoridades a seguir investigando los casos y, de ser posible, recuperar a sus hijos en vida.

Mientras que Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno, rechazó la disculpa pública de las autoridades al considerar que esto no le devolverá a su hijo.

"Pasemos del discurso a las acciones, si bien los hechos no se dieron en este gobierno, ahora usted, Alejandro Encinas, representa al Estado mexicano. No es nada personal, pero mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar una disculpa porque no nos regresa a Israel y porque tenemos dignidad", dijo Carlos Moreno.