Estado mexicano ofrece disculpas a joven discapacitado

El Estado mexicano ofreció una disculpa pública al joven Arturo Medina Vela, quien padece una discapacidad y fue víctima del atropello de las instituciones de justicia, al pasar cuatro años en prisión por un delito que no cometió.

Ante la presencia del joven agraviado, su familia y sus representantes legales, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez destacó que este es el primer acto de reconocimiento de responsabilidad internacional para personas con discapacidad.

Dijo que es un hecho de gran relevancia para México, pues es resultado del primer dictamen del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad. "Es un llamado urgente para que cientos de miles de personas con discapacidad tengan garantía de acceso a la justicia", subrayó Encinas, en la ceremonia realizada en las instalaciones de la Segob.

"A nombre del Gobierno de México, te ofrezco una disculpa sin condición alguna, por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México y una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de Justicia de la Ciudad de México incurrió en tu agravio hace una década", expresó el funcionario.

Encinas Rodríguez reconoció que este es un llamado urgente de las Naciones Unidas para que México atienda a cientos de miles de personas con discapacidad que no tienen plena garantía de acceder a la justicia. En este sentido, anunció que la Segob acompañará las tareas de armonización legislativa para garantizar la igualdad jurídica.

Informó que el Comité de Naciones Unidas ha solicitado a México iniciar transformaciones para garantizar el acceso a la justicia. "Por lo cual, el compromiso que asumimos es promover modificaciones a las leyes federales y locales, así como capacitar a toda la cadena de justicia de los distintos órdenes de gobierno de nuestro país. Estamos obligados a que Arturo y cientos de miles de personas puedan gozar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, al igual que en cualquier mexicana o mexicano", enfatizó.

El subsecretario de la Segob señaló que el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos para que sus instituciones realicen los ajustes necesarios a través del diseño e implementación de políticas públicas pertinentes en materia de discapacidad, pues los servidores públicos adscritos a las tareas de investigación y a las áreas judiciales deben cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la Constitución Política.

Además, hizo un llamado a todas las autoridades para que, junto con las organizaciones de la sociedad civil, redoblen esfuerzos para que todas las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones ante la justicia, al igual que el resto de la población.

En septiembre del 2011 el joven en condición de discapacidad, Arturo Medina Vela, que en ese entonces tenía 21 años de edad, fue detenido en las calles de la Ciudad de México por policías que lo acusaron del robo de un automóvil, aunque Arturo no sabía manejar, además de que no había denuncia alguna por ese supuesto delito.

Junto con él, fueron detenidos otros cuatro jóvenes no discapacitados, quienes lograron su inmediata libertad, pero a Arturo, el juez le impuso la reclusión por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, adjunto al Reclusorio Sur, donde llevan a varones con discapacidad intelectual o psicosocial.