Estados en los que no hay cambio de horario de invierno

El cambio de horario de invierno 2021 se acerca y cada año existe la confusión sobre si el reloj y la hora se adelanta y se atrasa. Aquí te explicamos qué tienes que hacer.

El Centro Nacional de Metrología (CNM) señala que para el año en curso 2021, el horario de verano en el territorio nacional da inicio el domingo 4 de abril y termina el domingo 31 de octubre.

Por lo tanto, el horario de invierno comenzará el domingo 31 de octubre a las 02:00 horas y concluirá el 3 de abril de 2022.

Sin embargo es importante que tengas en cuenta que hay excepciones para el cambio de horario de invierno de este año.

---Ciudades de la zona fronteriza y el cambio de horario

No en todos los estados se realiza el cambio de horario en invierno el 31 de octubre del 2021, pues en la franja fronteriza el horario de verano termina hasta el primer domingo de noviembre, es decir el 7 de noviembre, a las 02:00 horas.

Estas son los lugares que no cambian de horario:

*Baja California: Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito,Tecate y Tijuana.

*Chihuahua: Ascensión, Benavides, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero.

*Coahuila: Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza.

*Nuevo León: Anáhuac, Los Aldama.

*Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso.

---Estados en donde no hay horario de verano

Además, Sonora y Quintana Roo tampoco tendrán que realizar este cambio, pues no contemplan la aplicación del horario de verano.