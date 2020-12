Estados no podrán comprar la vacuna

Ciudad de México.- Ninguno de los 32 gobiernos estatales podrá realizar compras alternas a la del gobierno federal para adquirir la vacuna contra Covid-19, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Luego de que la Alianza Federalista de gobernadores informó que buscará el aval de la federación para adquirir por medio de sus proveedores vacunas contra el coronavirus, el funcionario afirmó que esto no es posible.

"La Ley General de Salud estipula que son facultades del gobierno federal o de la Secretaría de Salud organizar las medidas de prevención y control con colaboración de autoridades sanitarias estatales. Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible", dijo.

Ana Lucía de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud, informó que el país acumula 1 millón 217 mil 126 nuevos casos positivos a SARS-CoV-2, un alza de 11 mil 897 en comparación con el pasado miércoles, así como 112 mil 326 defunciones, 671 más que antier.

Ante el aumento de contagios, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a la población a quedarse en casa, a reflexionar acerca de que el coronavirus es una enfermedad real que puede provocar la muerte e invitó a la sociedad a sumar esfuerzos para que la epidemia acabe lo más pronto posible.