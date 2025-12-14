logo pulso
Estados sufren por bajas participaciones federales

El Universal

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Estados sufren por bajas participaciones federales

Ciudad de México.- Entre julio y septiembre de este año, los estados y municipios padecieron la reducción de las participaciones federales, lo que afectó que pudieran seguir con las obras programadas para el periodo, indican datos del Banco de México (Banxico) y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

La fragilidad de las finanzas estatales limitó la capacidad de los gobiernos locales para emprender proyectos de infraestructura con recursos propios, lo que incrementó su dependencia del financiamiento desde la Federación.

Así lo reportaron directivos empresariales consultados por Banxico, sobre todo del sector de la construcción en el norte, en cuanto a la obra pública.

Según un análisis del CEFP, el gasto federalizado pagado a estados y municipios al cierre de septiembre fue de 2 billones de pesos, un aumento de 1% al restar la inflación.

De ese monto, un billón de pesos correspondió a participaciones que son de libre disposición y 773 mil 530 millones a aportaciones que son recursos etiquetados.

Si se compara con lo calendarizado, el gasto federalizado superó en 12 mil 927 millones de pesos, es decir, un incremento de 0.7%.

En participaciones, Veracruz fue el estado que registró más recursos pagados que los fijados para ese lapso, con 5.5%, pero Sinaloa se colocó en el otro extremo, con una reducción de 3.9%. Otras con menos participaciones fueron Tabasco, Hidalgo, Zacatecas y Sonora.

