Estalla un taller de explosivos ilegal

Morelia, Mich.- El estallido de un taller que operaba de manera clandestina para la fabricación de artefactos explosivos en la localidad de División del Norte, municipio de Buenavista, Michoacán, causó la muerte a tres personas, de acuerdo con reportes de seguridad.

Corporaciones de seguridad y militares de la región indicaron que ese lugar presuntamente era operado por el grupo criminal Los Viagras, quienes están aliados con Los Blancos de Troya y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Explicaron que la explosión ocurrió la madrugada del sábado en esa región de la Tierra Caliente, mientras los sujetos manipulaban los artefactos.

Los cuerpos de las víctimas —aún sin identificar— quedaron semicalcinados y cercenados de algunas de sus extremidades, y fueron abandonados por sujetos de dicho grupo armado sobre la carretera Apatzingán-Buenavista.

Los informes de seguridad indican que esos explosivos son utilizados para atacar a fuerzas federales y estatales.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán, elementos de la Sedena, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, aseguraron 19 artefactos explosivos en un predio de la comunidad de Catalinas.