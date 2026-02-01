logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Estalla un taller de explosivos ilegal

Por El Universal

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Estalla un taller de explosivos ilegal

Morelia, Mich.- El estallido de un taller que operaba de manera clandestina para la fabricación de artefactos explosivos en la localidad de División del Norte, municipio de Buenavista, Michoacán, causó la muerte a tres personas, de acuerdo con reportes de seguridad.

Corporaciones de seguridad y militares de la región indicaron que ese lugar presuntamente era operado por el grupo criminal Los Viagras, quienes están aliados con Los Blancos de Troya y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Explicaron que la explosión ocurrió la madrugada del sábado en esa región de la Tierra Caliente, mientras los sujetos manipulaban los artefactos.

Los cuerpos de las víctimas —aún sin identificar— quedaron semicalcinados y cercenados de algunas de sus extremidades, y fueron abandonados por sujetos de dicho grupo armado sobre la carretera Apatzingán-Buenavista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los informes de seguridad indican que esos explosivos son utilizados para atacar a fuerzas federales y estatales.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán, elementos de la Sedena, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, aseguraron 19 artefactos explosivos en un predio de la comunidad de Catalinas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mañaneras y dependencias difieren en información, revela estudio
    Mañaneras y dependencias difieren en información, revela estudio

    Mañaneras y dependencias difieren en información, revela estudio

    SLP

    El Universal

    Investigación muestra falta de verificación entre declaraciones de mañaneras y dependencias

    Implementación de la Constancia de Situación Profesional SEP por la SEP
    Implementación de la Constancia de Situación Profesional SEP por la SEP

    Implementación de la Constancia de Situación Profesional SEP por la SEP

    SLP

    El Universal

    La Secretaría de Educación Pública introduce la Constancia de Situación Profesional como un nuevo estándar de verificación digital.

    Alcalde arremete contra quienes llaman Ley Maduro a reforma
    Alcalde arremete contra quienes llaman Ley Maduro a reforma

    Alcalde arremete contra quienes llaman "Ley Maduro" a reforma

    SLP

    El Universal

    Luisa María Alcalde, de Morena, se pronuncia en contra de la denominación 'Ley Maduro' para la reforma electoral.

    Reducción de jornada a 40 horas no afectará salarios ni prestaciones
    Reducción de jornada a 40 horas no afectará salarios ni prestaciones

    Reducción de jornada a 40 horas no afectará salarios ni prestaciones

    SLP

    El Universal

    La reforma laboral en México implementa la reducción de jornada laboral a 40 horas sin afectar salarios ni prestaciones, asegura secretario de Trabajo