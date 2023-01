Estamos cerca de rescatar cuerpos de mineros en "El Pinabete": AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que ya se está cerca de rescatar a los cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados en el accidente en la mina de carbón de "El Pinabete", en Sabinas, Coahuila, ocurrido en agosto del año pasado.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el Mandatario federal indicó que pedirá a Laura Velázquez, titular de Protección Civil (PC), presente un informe sobre el rescate de los mineros.

"Vamos bastante bien, ya estamos, yo diría, que cerca de rescatar los cuerpos, porque se ha estado trabajando, pero hoy tenemos el informe", dijo en Palacio Nacional.

"No vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá. Y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados. Entonces, cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial", dijo el presidente López Obrador a finales del año pasado.

"Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no sólo lo convencional, sino más por la situación, no sólo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente. Es como cuando hay inundaciones, es llover sobre mojado. Entonces, se va a dar un trato muy especial o como lo merecen", agregó.