"Estamos hartos de tanta sangre derramada"

Ciudad Juárez, Chih.- "La rafia la estamos trabajando con los dedos y con ello estamos trabajando las emociones, los sentimientos, porque lo que queremos es la pacificación del país; que ya no haya tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento", expresa Hilda Elisa Ávila López, hermana de César, un hombre originario de Ciudad Juárez, víctima de desaparición forzada desde hace 11 años, en Fresnillo.

Hilda forma parte del colectivo Sangre de Mi Sangre.

Actualmente, familiares de personas víctimas de la violencia y desaparición forzada que forman parte de este colectivo trabajan en tejer cadenas con rafia en color rojo, con lo cual buscan representar el dolor y la sangre que se ha derramado en el país.

La mujer asegura que tejer estas cadenas le ha ayudado a sanar las emociones que no había podido curar desde que su hermano desapareció.

"Me ha servido mucho, incluso cuando la gente me pregunta que para qué es, cuál es el propósito, y respondiéndoles, me ha ayudado a sacar todo", explica.

Este martes, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, los colectivos marcharán de la Catedral de Ciudad Juárez al parque Borunda, y en el trayecto exhibirán la mancha de sangre que formaron.