"Estamos tranquilizando al estado", dice gobernador de Veracruz

Al comparecer ante diputados locales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presumió de haber tranquilizado a la entidad, bajado los índices delictivos, así como de haber puesto orden en las finanzas. Ante el pleno del Congreso del estado y con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el mandatario morenista recordó que —durante 30 años— los anteriores gobiernos dejaron un estado lastimoso, por lo que aseguró que el pueblo veracruzano "no se equivocó" al votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por su propuesta.

"Vamos logrando el objeto de tranquilizar el estado", expuso, y señaló que el arribo de un gobierno honesto y comprometido era inaplazable, y fue la clave para impulsar todos los proyectos que hoy benefician al pueblo de una manera palpable. Enalteció que uno de los mayores logros a dos años de su gestión fue haber disminuido 24.67% la incidencia delictiva en general y que Veracruz se ubique en el lugar 17 a nivel nacional en cuanto a homicidios dolosos.

Destacó que lo anterior ha sido posible gracias a la coordinación con fuerzas federales, el cambio en la procuración de justicia estatal, nuevos aires en el Poder Judicial y la decisión de terminar con el legado de violencia. También reconoció que actualmente la deuda pública es de más de 41 mil millones de pesos, la cual obliga a la administración estatal a pagar entre 4 mil millones de pesos y 4 mil 500 millones de intereses anualmente.

Refirió que este año se lograron subsanar las deudas con organismo públicos descentralizados por un monto de 2 mil 272.6 millones de pesos, que incluye el pago a municipios por 227 millones de pesos y a proveedores por 23.4 millones de pesos. Tras haber sido criticado por el coordinador de la bancada panista, Omar Miranda Romero, quien lo acusó de presentar un informe de "fábulas", el gobernador le regaló un compendio de sus acciones durante este segundo año y le recordó que "el pueblo se cansa de tanta transa".

También le leyó una cita del expresidente estadunidense John F. Kennedy: "Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". El mandatario estatal le dedicó el libro a Miranda Romero, a quien le recordó que fueron gobierno durante dos años y dejaron todo abandonado.

El panista acusó que el estado ha retrocedido en sus garantías más fundamentales, con violaciones a los derechos humanos. Lamentó que actualmente sólo 5 mil 300 policías cuiden a más de 8 millones de veracruzanos. El gobernador le respondió que en 2018, tras haber concluido el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, sólo había 2 mil 918 elementos operativos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerza Civil. Sobre la falta de recursos para la búsqueda de personas, el mandatario dijo que el anterior gobierno panista tuvo dos años para dotar de recursos y nombrar a la comisionada Estatal de Búsqueda y no lo hizo.

"Tuvieron dos años para crear la Comisión Estatal de Búsqueda, para darle presupuesto, un lugar y un fondo de atención; nosotros tuvimos que nombrar a la comisionada y dar presupuesto, asignar edificios... porque ni siquiera habían hecho eso", contestó.