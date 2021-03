Estela de Luz, monumento a lo superfluo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Estela de Luz, monumento construido en el sexenio de Felipe Calderón como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y que tuvo un sobre costo de más de 400 millones de pesos, es un monumento a lo superfluo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal descartó que vaya a solicitar su destrucción, pues fue hecho con dinero público, y ante la propuesta de que sea convertido en un memorial para los desparecidos, señaló que se debe de analizar, puesto que cerca de ahí, en Chapultepec, hay un memorial que se construyó con este motivo en el sexenio pasado.

"Hay que analizarlo, hay que verlo, tengo entendido que en Chapultepec, en el gobierno anterior se puso también un memorial con ese propósito. Lo de la Estela de Luz, aunque es un monumento si no a la corrupción, sí a lo superfluo".

"No se puede destruir, no sería eso adecuado, correcto, que quedé ahí nada más como constancia de una obra innecesaria y costosa, pero no destruirla , dejarla porque costó, es dinero del presupuesto, se la gente. Sí hay que ver lo que existe, porque sí se hizo un memorial para desapariciones en el sexenio anterior".

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que lo más importantes es no olvidar y recordar estas atrocidades.

"La no repetición el que hagamos el compromiso de no ejercer desde el Estado la violencia, que no se reprima al pueblo y que busquemos la paz en el país", dijo.