Esto es lo que sabemos del asalto en Plaza Antara

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- El próximo lunes 10 de julio vence el término constitucional solicitado para que un juez de Control del Reclusorio Norte, determine si vincula a proceso o no a Xavier Sadrac, autor intelectual del robo a Plaza Antara.

La defensa de los imputados, Xavier Sadrac y Angelica N pareja sentimental, solicitó la duplicidad para realizar una defensa adecuada.

Ninguno de los dos implicados en el robo a la joyería Berger, es decir Marco, Antonio y Xavier Sadrac, están siendo imputados por el delito de robo a negocio con violencia, sino por delitos contra la salud.

De acuerdo con fuentes, aún se integra la indagatoria para realizar la imputación por este delito cometido el 26 de junio en donde se llevaron 15 relojes valuados en 1.7 millones.

Además, faltan más sujetos por ser detenidos, según las mismas autoridades.

Y es que, aquel lunes 26 de junio cuatro sujetos ingresaron a la plaza y comenzaron a romper los vidrios de la joyería.

Uno de los detenidos, Marco N, amagó a un guardia de seguridad con arma de fuego. Luego salieron con dirección a la calle Cervantes Saavedra.

¿Por qué detuvieron a tres mujeres?

Las autoridades capitalinas han detenido a tres mujeres que no están relacionadas con el crimen, una de ellas fue la tiktoker Yulissa Mendoza quien dejó la prisión para seguir su proceso en libertad.

También fueron detenidas Angelica N y Edén Iraís, ambas están ligadas con la banda delictiva, pero no con el hurto por lo que están en prisión por delitos contra la salud.