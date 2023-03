Estudiante de primaria se lanza de segundo piso por bullying

A-AA+

VERACRUZ, Ver., marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Un niño de 13 años se lanzó del segundo piso de su escuela primaria ubicada en la ciudad de Córdoba, Veracruz, luego de ser acusado de robar dinero y ser objeto de bullying.

Los hechos, donde resultó herido el menor, ocurrieron la mañana de hoy en las instalaciones de la escuela primaria Guillermo A. Sherwell.

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, reveló que el estudiante fue acusado de haberse robado 50 pesos del dinero de la venta de dulces de la maestra y de la escuela.

En esos momentos, expuso, sus compañeros le dijeron que lo mejor era que dejara de existir y al ser un menor -dijo- "sensible" se arrojó del segundo piso.

"Y dijeron que era mejor que dejara de existir y pues es un niño sensible, había tenido, él está con el psicólogo desde hace tiempo", dijo el funcionario estatal.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y trasladaron a un hospital del IMSS, donde se le reportaba como estable con dos fracturas, una en un brazo y otra en un pie.

El funcionario indicó que la tomografía de la cabeza salió bien, pero están revisando sus pulmones. "Está estable, no está grave, está consciente".

Indicó que existen videograbaciones donde se observa cómo ocurrieron los hechos donde el menor decidió lanzarse, pero consideró que serán las autoridades ministeriales las que determinen el caso.