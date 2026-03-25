Estudiante mata a dos maestras de prepa, a tiros

MORELIA, Mich.- Un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos maestras este martes dentro de la preparatoria privada "Anton Makárenko", en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de ingresar con un rifle AR-15 y disparar contra las docentes, presuntamente tras no permitirle el acceso por llegar tarde y señalar que era hostigado.

Los informes preliminares refieren que el menor de edad, hijastro de un elemento de la Marina-Armada de México, ingresó al plantel y le disparó por la espalda a una de las maestras, dándole un tiro en la cabeza, mientras que la otra profesora intentó esconderse detrás de la recepción y el menor la rodeó un par de veces hasta que le disparó.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que las víctimas fueron identificadas como María Del Rosario, y Tatiana Bedolla, de 36 y 37 años, respectivamente. Además, mencionó que peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Las pruebas periciales revelaron que el adolescente, quien cursaba el primer año, disparó en 14 ocasiones. Por este hecho fue asegurado el adolescente y decomisada el arma de fuego larga.

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En tanto, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de las maestras y comentó que mantendrá una coordinación con la fiscalía para que prevalezca la justicia.

Mientras que la preparatoria Makárenko, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento de las profesoras María del Rosario y Tatiana Bedolla y pidió a la comunidad estudiantil apoyarse y permanecer unidos en estos difíciles momentos.

"Nuestra Preparatoria Makárenko lamenta el sensible fallecimiento de nuestras compañeras. Su partida representa para nuestra Preparatoria una pérdida irreparable, que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad (...) Nos invade la consternación, la impotencia y una tristeza que compartimos con cada uno de sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos. A nuestra comunidad estudiantil, les pedimos mantenerse unidos y apoyarse".

Horas antes del lamentable ataque, el menor publicó en su cuenta de Instagram varios videos en los que aparece con el arma larga AR-15.