Estudiante queretano va a la NASA

QUERÉTARO, Qro., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Misael Jiménez Hernández tiene 21 años, es estudiante de la carrera de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y fue seleccionado de entre 60 estudiantes de todo el mundo para una estadía de una semana en las instalaciones de la National Aeronautics and Space Administration (NASA, por sus siglas en inglés) como parte del International Air and Space Program.

Dicho programa consiste en una estadía de cinco días en la que los jóvenes reciben entrenamiento de astronautas, para posteriormente recibir clases que involucran el trabajo en equipo, resolución de problemas y comunicación entre estudiantes e ingenieros expertos de la NASA, con la finalidad de adaptarse y resolver cualquier tipo de problema.

Para Misael, el dar respuesta a sus dudas, el adquirir conocimiento y el espacio son temas que han estado presentes desde que era niño, pues recuerda que cuando era pequeño le gustaba investigar al respecto.

"Yo tomé [la oportunidad en la NASA] porque es algo que ya me venía gustando desde muy chico, era un niño inquieto que le gustaba destruir sus carritos o sus juguetes, nada más con el fin de saber de qué estaban hechos, qué había detrás y, poco a poco, conforme iba creciendo, me iba gustando más el área de la ciencia fáctica", detalla.

Fue en julio del año pasado cuando Misael decidió aplicar para el programa con un proyecto que consiste en una investigación sobre cómo un dron tendría la capacidad de recolectar minerales en Marte y así buscar la viabilidad de agua en el planeta, el cual fue aceptado y con el que logró ser seleccionado para integrarse al plan.

La noticia de su selección le llegó en diciembre y, para el 20 de enero de 2022, ya había puesto en marcha un emprendimiento de venta de gorras, con el que buscaba recaudar el recurso necesario para cumplir su sueño y viajar en noviembre de 2022 a Huntsville, Alabama, donde se realizará la estadía.

"El costo del programa es de 3 mil 500 dólares, por lo que, en cuanto fui aceptado, hablé con mis papás, a mi papá y a mí nos gusta mucho usar gorras, entonces decidimos dar [paso] a la venta gorras para cubrir el costo del programa", relata.

Fue a través de redes sociales que Misael lanzó el mensaje de ayuda para todos aquellos que quisieran apoyar su sueño y, la respuesta fue tal que hoy, a poco menos de un mes de haber iniciado la recaudación, ya cuenta con el recurso suficiente para poder viajar a la NASA; recurso que en un 55% lo consiguió de la venta de gorras y el 45% restante fue aportación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien se ofreció a cubrir lo restante luego de que se reunió con Misael en días pasados.

El estudiante se sorprendido por la respuesta que tuvo su mensaje a través de las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y recibió pedidos de todos los estados de la República, solicitando las gorras y buscando apoyarlo.

"Afortunadamente en distintos estados de la República pude vender algunas de mis gorras y tengo la dicha de decir que hay al menos una gorra en cada estado del país y eso me hace muy feliz", celebra.

Para Misael, el haber sido seleccionado es motivo de orgullo, pero también una forma de mostrarle al mundo lo que ofrece México para la industria espacial y las capacidades que tienen los jóvenes mexicanos para competir a niveles internacionales.

Cabe recordar que Misael es el segundo queretano seleccionado en este programa en el último año, pues en 2021 fue Raquel Reyes la que vivió la experiencia y quien, en palabras de Misael, se volvió en una inspiración personal.

"Sin duda ella es una pionera en esta área porque abrió el camino y mostró que es posible, eso es lo más importante, Raquel me mostró a mí y a muchas personas y estudiantes, que es posible", añade.

Para su proyecto profesional, Misael se visualiza dentro del desarrollo tecnológico, pues siempre ha estado presente esta área en su camino, sobre todo lo que refiere a la tecnología que está al servicio de las personas y que ayuda a mejorar su calidad de vida.

"Cuando tenga la oportunidad de involucrarme en algún proyecto relacionado en esa área, voy a estar al pendiente y muy interesado. Me encuentro en mi sexto semestre de carrera, me falta un año y medio para concluir, ya me encuentro visualizado en qué me gustaría, me gusta mucho la ciencia de datos, todo lo que está ocurriendo en el tema de la nube, además me gusta también la biomedicina, hay muchas áreas que me interesan, pero esas son las que me parecen más interesantes", agrega.