Estudiantes acusan de acoso a profesor de Universidad Autónoma de BCS

Estudiantes del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur realizaron una protesta este lunes contra un docente a quien acusan de ser "misógino" y "machista" y demandaron a la institución que garantice cátedras en espacios seguros. En el edificio del Departamento fueron colocados mensajes en cartulinas y hojas impresas, donde advierten de presuntos comportamientos violentos de parte del profesor, de quien se refieren por sus iniciales como "HSO" hacia el alumnado.

"Exigimos respeto a las mujeres", "leer sobre violación no da risa", "no quiero que un acosador me de clase", fueron algunos de los mensajes que se colocaron en aulas, puertas y paredes del edificio. Un grupo de denunciantes, sobre todo de la licenciatura en Lengua y Literatura presentaron un escrito ante la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGE) de la UABCS en donde solicitan el docente sea retirado de las aulas. Al respecto de la protesta, la UABCS emitió un comunicado esta tarde informando que la CIGE recibió la denuncia y se ha iniciado el protocolo respectivo para este tipo de casos.

"Una vez que la instancia emita sus recomendaciones, la institución dará a conocer el resolutivo y actuará en consecuencia, dentro del marco normativo universitario", expuso. La institución enfatizó que el eje rector de la casa de estudios "siempre serán las y los estudiantes", por ello –añadió– "reiteramos el compromiso institucional, ético y jurídico, de seguir trabajando para garantizar seguridad y salvaguarda. Cabe mencionar que la UABCS creó la unidad CIGE en el 2020, en el contexto nacional de las protestas por casos de acoso sexual en instancias educativas.

Tras los llamados "tendederos del acoso", la institución comenzó a trabajar en una instancia oficial con protocolos especializados a fin de atender las denuncias de violencia de género en el contexto universitario.