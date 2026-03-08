logo pulso
Nacional

Estudiantes de UAEM van a paro indefinido

Por El Universal

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Estudiantes de UAEM van a paro indefinido

Cuernavaca, Mor.- Estudiantes de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantuvieron sus protestas en las calles para exigir justicia por Kimberly Ramos y Karol Toledo, víctimas de feminicidio.

Los alumnos presentaron su pliego petitorio "ante las respuestas tardías y la ausencia de soluciones concretas por parte de la rectora Viridiana León Hernández y las instancias gubernamentales correspondientes", y anunciaron que la asamblea estudiantil acordó sumarse al paro indefinido que ya ejercen varias comunidades estudiantiles de la UAEM.

Asimismo, demandan justicia y transparencia ante los múltiples casos de desaparición, inseguridad y violencia, y falta de respuestas concretas por las autoridades. Además, piden garantías de no represalias por su participación en el movimiento.

"Que nunca se nos olvide que a Kimberly nos la arrebataron dentro de la máxima casa de estudios de Morelos, y que nunca se les olviden Karol, Aylin, Mafer, Ariana y Viridiana, por quienes seguimos diciendo ´presente´ dentro y fuera de las aulas", sostuvieron.

Y mientras en Cuernavaca la marcha enfilaba hacia la explanada General Emiliano Zapata Salazar, en el municipio de Mazatepec, una columna de dolientes acompañaba el cortejo fúnebre de Karol, la joven de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desaparecida el lunes pasado y encontrada sin vida el jueves por la mañana.

Por la avenida principal desfiló el féretro blanco con el cuerpo de la joven de 18 años de edad. Cuatro hombres cargaron a cuestas el ataúd para llevarlo a la iglesia de San Lucas para la misa de cuerpo presente.

