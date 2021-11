Estudiantes del CIDE denuncian que el director interino va con guardia armado

La comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) denunció que el director interino José Antonio Romero Tellaeche usó un escolta armado al interior de la institución.

La denuncia se realizó mediante un video, el cual fue difundido a través de las redes sociales de la comunidad estudiantil. En las imágenes se observa cómo Romero Tellaeche ingresa a las oficinas de la dirección mientras dos hombres lo acompañan.

No obstante, uno de ellos, quien porta un chaleco antibalas, lleva su mano derecha hacia el arma que trae a la altura de la cintura. “Como se ve en el video, de manera aún más preocupante, uno de los guardias que acompañan al doctor estaba listo para desenfundar su arma”, señaló la comunidad en un comunicado.

“La presencia de guardias armados al interior de las instalaciones y en actitud ofensiva es algo que en ninguna otra administración habíamos presenciado. Hasta ahora el CIDE había sido un lugar seguro para nuestra comunidad”, agregaron los estudiantes en el documento, en el cual responsabilizaron a Romero Tellaeche “de cualquier daño o medida represiva de la que puedan ser víctimas”.

Ante ello, el CIDE publicó este domingo un oficio sobre las medidas de seguridad dentro de la institución. En el texto, el Centro de Investigación destacó su compromiso con “el respeto a os derechos humanos, incluido el derecho a la manifestación y a la expresión de sus ideas”.

Además, dio a conocer que desde el jueves pasado “se hizo de conocimiento al personal de vigilancia la instrucción expresa de no portar armas dentro de las instalaciones, ni impedir que quienes deseen manifestarse, lo hagan”. “Asimismo, deben garantizar la integridad y la seguridad de todas las personas y bienes del Centro”.

Esto luego de que la comunidad estudiantil se manifestaran colocando carteles y mantas en la dirección general del CIDE, días después de que José Antonio Romero Tellaeche sostuviera un diálogo con la comunidad. La reunión se llevó de manera virtual, ahí, el director interino se refirió a los estudiantes como “esponjas” y les dijo que no se dejaran manipular por sus profesores, según informó La-Lista.

Este lunes 29 de noviembre, la comunidad estudiantil tomará de forma pacífica las instalaciones del CIDE, mismo día en que concluirá el proceso de designación del nuevo director general, como lo informó previamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Para el proceso, “sólo se postularon dos personas: los Dres. Vidal Llerenas Morales y José Antonio Romero Tellaeche, actual director interino del CIDE”, recordó el Conejo en un comunicado. Por su parte, la comunidad estudiantil definió por votación libre irse a paro indefinido “ante la negativa de ser escuchados y reconocidos por las autoridades del Conacyt”.

¿QUÉ PASA EN EL CIDE?

Despidos de académicos, renuncias, acusaciones de imposición, marcha y anuncios de amparos han puesto en las últimas semanas al CIDE en medio de una tormenta donde el centro de atención es el director interino José Antonio Romero Tellaeche.

Romero Tellaeche ha sido señalado por una parte de la comunidad estudiantil y académica de “autoritario” y cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que, a juicio de estudiantes, académicos y sociedad civil, quita a la institución cualquier posibilidad de autonomía.

Esto sin contar con que desde 2019, el presupuesto que se destina a la institución ha disminuido considerablemente. Hace dos años recibió 417,748.3 pesos, cifra que para 2021 se redujo a 392,591.7 pesos.

Desde el 19 de noviembre, estudiantes, académicos e investigadores del CIDE realizaron una manifestación para exigir la destitución de su director interino. La expresión de inconformidad surgió tras la destitución de Catherine Andrews, quien era secretaria académica, y del director de la sede Aguascalientes, Alejandro Madrazo Lajous.

Previamente, el 18 de agosto, en una de sus conferencias matutinas, el Presidente López Obrador había lanzado una crítica en contra de la institución por formar cuadros para el sector privado, lo cual sería rechazado por personal docente.

"No nos oponemos al cambio"

En medio de la elección del nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los miembros de su comunidad estudiantil hicieron paro indefinido y se manifestaron en contra de su doctor interino, José Antonio Romero Tellaeche, y quien se perfila para encabezar la institución para el periodo 2021-2026, esto a pesar de las diferentes críticas por sus decisiones, como haber destituido a Catherine Andrews de la Secretaría Académica por "un acto de rebeldía", y a Alejandro Madrazo Lajous, de la dirección del CIDE en la región centro sede Aguascalientes, por "pérdida de confianza", así como por haber señalado a la institución de neoliberal y describir a los miembros de la comunidad como "esponjas" que únicamente absorben lo que sus profesores quieren.

Con consignas como "Prefirió cerrar que escuchar y dialogar", "Romero escucha, el CIDE está en la puerta", "Somos estudiantes, no grupo de interés", "si se niegan a escuchar esto nunca va acabar", "A ti no te eligieron, a ti te impusieron", "Pretende gobernar y se niega a escuchar", los estudiantes del CIDE se instalaron afuera de su plantel, ubicado en la carretera México-Toluca 3655, Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

La manifestación es una de las acciones de los alumnos, pues desde hace varios días anunciaron que hoy iniciaban también un paro indefinido por la imposición, así como la toma de instalaciones. Sin embargo, a las 5:43 de la mañana, recibieron un correo les informaron que Romero Tellaeche cerraba las instalaciones.

"Ante las notas anónimas difundidas por diferentes vías, incitando a estudiantes del CIDE y a personas ajenas al mismo a tomar las instalaciones de la institución, por instrucciones del Director

General interino José Antonio Romero Tellaeche, las instalaciones de ambas sedes del CIDE permanecerán cerradas, hasta que se restablezcan las condiciones que garanticen la salvaguarda de la integridad física y moral de la comunidad del CIDE y la integridad de sus instalaciones", se lee en el correo mostrado por los estudiantes.

Asimismo, emitieron un comunicado en respuesta al que emitió Conacyt en el que afirmó: "Al interior del CIDE existen grupos de interés que se oponen al cambio y transformación de la institución, no obstante, confiamos en la fortaleza del Centro y las convicciones profundamente democráticas de su comunidad a favor de la pluralidad, la tolerancia y el respeto a la legalidad".

"Nosotros no nos oponemos al cambio, como cualquier institución, el CIDE no es perfecto y debe mejorar. No obstante, el cambio no puede llegar con amenazas e insultos. Eso no es cambio, es imposición y violencia. Asimismo, Álvarez-Buylla afirma que el proceso de designación ‘se ha conducido de manera transparente y abierta a la comunidad, con estricto apego a la legalidad’. No sabemos qué entiende la directora del Conacyt por transparencia, apertura y legalidad. El apoyo unánime al Dr. Romero, en el proceso de auscultación externa, sólo se explica por la presencia de sus amigos y coautores.

"Ni qué decir de la presencia de familiares y exparejas de Álvarez-Buylla en el Conacyt. Ante el evidente conflicto de intereses detrás del proceso, queda claro que este no ha sido legal ni transparente. El oscuro cabildeo detrás de la designación de Romero Tellaeche demuestra que este ha sido un proceso ilegal, antidemocrático e impositivo", dijeron los estudiantes.