Estudiantes del CIDE reiteran llamado a diálogo

Los estudiantes hicieron un nuevo llamado para que José Antonio Romero Tellaeche —director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)— y María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, acudan a un diálogo presencial con ellos. Los han convocado a un encuentro para este viernes, a las 12:00 horas, en el campus Santa Fe, que los estudiantes tomaron desde el pasado lunes en protesta por la designación de Romero como director.

Este miércoles, Adolfo Fernández Ruiz —nombrado por José Antonio Romero Tellaeche como nuevo como coordinador de Administración y Finanzas, tras destituir a la maestra Gisela Morales González—, acudió al CIDE pero no pudo acceder: "Vamos a proceder en los términos que corresponden en mi ejercicio de atribuciones". Así se expresó Fernández Ruiz luego de que la comunidad estudiantil le impidió el acceso a las instalaciones del plantel, ubicado en la Carretera México-Toluca 3655.

"Les pido que reconsideren y me permitan acceder a la institución", indicó Fernández Ruiz a los estudiantes; él acudió al CIDE alrededor de las 17:30 horas, en compañía Alfredo Salazar López, quien, de acuerdo con el directorio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es el titular de la Dirección de Coordinación Sectorial, de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional; así como Daniel Mendiola Sánchez.

Sin embargo, los alumnos le respondieron que desde hace días han pedido un diálogo con María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, y con Romero Tellaeche, pero que no han tenido ninguna respuesta.

De hecho, el martes, fue el mismo CIDE el que desconoció el movimiento estudiantil al afirmar en un comunicado que "por el momento, las actividades sustantivas se realizan de manera remota y el personal está operando de manera normal, hasta que las condiciones sean las idóneas para regresar a las actividades presenciales" y que "ni las actividades académicas

ni las docentes han sido interrumpidas".

"Vengo en ejercicio de mis funciones y mi responsabilidad de velar por el debido aprovechamiento y ejercicio del patrimonio del CIDE. Yo (sólo) vengo a esta gestión. Vamos a proceder en los términos que corresponden en mi ejercicio de atribuciones", dijo Fernández Ruiz, a lo que los alumnos respondieron: "Rechazamos cualquier intento de amedrentarnos y amenazarnos e invitamos a Conacyt a un diálogo transparente y horizontal".

Mientras este miércoles la atención estaba en el evento del Zócalo por el acto del tercer año de gobierno de López Obrador, el movimiento estudiantil del CIDE siguió en su postura de mantener ocupadas las instalaciones.

Fernández Ruiz llega al CIDE en lugar de la maestra Gisela Morales González, quien era coordinadora de Administración y Finanzas del Centro y su primera acción fue presentarse en el campus.