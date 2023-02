Estudiantes denuncian acoso y hacen pintas en mural de Rectoría

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL). - Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) realizaron pintas en la torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para exigir mayor seguridad y atención a las demandas de acoso.

Acusaron que las autoridades de la UNAM no han respondido a su pliego petitorio, en él acusan que tienen sus instalaciones en malas condiciones, hay inseguridad y casos de acoso.

Realizaron pintas en el mural de David Alfaro Siqueiros con la leyenda: "La UNAM no quiere artistas"

También en las bardas que rodean la torre de Rectoría con pintas escribieron leyendas: "Alberga su arte, pero no a sus artistas", "En la UNAM no caben los artistas". También colocaron en las bardas carteles con la leyenda: "Artistas en Resistencia".

La mayoría de los alumnos se dispersaron alrededor de las 17:30 horas. Otros más se congregaron en las "Islas", de CU, sin querer dar ninguna declaración. Antes de realizar las pintas en Rectoría marcharon de su facultad gritando consignas y vandalizando algunos edificios a su paso.