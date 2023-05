Estudiantes resultan intoxicados en festejos de graduación en bar

A-AA+

Una treintena de jóvenes estudiantes de la UNAM, en su fiesta de graduación, resultaron intoxicados presuntamente por bebidas adulteradas, en un club nocturno en Ciudad Satélite, Estado de México, donde los afectados pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil quienes acudieron al lugar, informaron autoridades municipales.

La atención de emergencia se realizó en el club nocturno "Bunny" en la calle Pafnuncio Padilla en Ciudad Satélite la madrugada del domingo 30 de abril, a donde acudieron policías municipales, quienes pidieron el apoyo de paramédicos de Protección Civil municipal y de la Cruz Roja.

Frente al antro, policías municipales encontraron a varios jóvenes sentados en la calle vomitando frente al bar "Bunny", quienes afirmaron que habían sido intoxicados con bebidas adulteradas, durante un evento privado que ellos contrataron, el cual inició a las ocho de la noche del sábado y terminó a la una de la madrugada del domingo 30 de abril.

Debido a que el evento había concluido minutos antes, algunos padres de familia ya habían llegado por sus hijos.

Los policías municipales solicitaron al C4 el apoyo de la Cruz Roja y Protección Civil para valorar a los jóvenes que aún se hallaban en el lugar, pero los padres decidieron no esperar y trasladaron a sus hijos por sus propios medios para recibir atención médica.

Autoridades de Naucalpan informaron que ofrecieron apoyo para que presentaran una denuncia, pero expresaron que primero se enfocarían en la salud de sus hijos y después valorarían lo judicial.

"Bunny" descarta bebidas adulteradas. Administradores del club nocturno "Bunny" informaron que en el evento de graduación de una de las facultades de la UNAM, realizado el fin de semana en sus instalaciones de Satélite, se celebró vía una empresa.

"Varios estudiantes bebieron de más, pues los organizadores del evento dieron barra libre, aun así el evento se dio sin mayores pormenores", aseguraron los administradores del bar.

El evento terminó cerca de la 1 de la madrugada y los asistentes salieron de un golpe, no de modo paulatino, lo que provocó que algunos asistentes comenzaran a alterar el orden público, "por lo que pedimos el apoyo de seguridad pública, estatal y municipal", indicaron los administradores de "Bunny".

"Las autoridades llegaron y no hubo necesidad de que asistieran ambulancias, pues fuera de algunas personas alcoholizadas, no hubo nada fuera de lo normal".

"En 'Bunny' no tenemos ningún indicio de que hayan existido bebidas adulteradas, pero sí de que hubo una ingesta de alcohol mayor a la acostumbrada, entendemos que fue una graduación".

Aseguraron que en ese bar "no haríamos ni haremos nada que ponga en riesgo a ninguno" de sus clientes.